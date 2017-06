Autovisie TV: Mercedes-Benz E 220 d Estate ontmoet voorvader

Duurzaamheid zit hem niet alleen in een laag verbruik, maar ook in hoe lang een auto heel blijft. Het ultieme voorbeeld van een lang autoleven is de Mercedes-Benz W123. Miljoenen zijn ervan gemaakt en er rijden er nog gigantisch veel van rond. En dat DNA, dat zit ook in onze duurtest Mercedes-Benz E 220 d Estate. Werner Budding brengt de E 220 d samen met zijn verre voorvader.