Autovisie Vlog: Onthulling Hyundai Kona

Compacte SUV’s en crossovers, daar draait het op dit moment om in de Europese automarkt. Autofabrikanten vallen haast over elkaar heen om met nieuwe modellen op de proppen te komen. Dit is het antwoord uit Korea: de Hyundai Kona. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je alles dat je moet weten van Hyundai’s nieuwste crossover.

