Autovisie Vlog: Werner Budding rijdt de Kia Stinger

Duizenden testkilometers heeft de Kia Stinger over de Nürburgring gereden. Dan is het eigenlijk alleen maar logisch dat de auto ook daar geïntroduceerd wordt. Autovisie-testredacteur Werner Budding stapt in dit vlog achter het stuur van de Kia’s 370 pk sterke topmodel. Het is niet het enige topmodel in dit vlog, want Werner rijdt ook de Renault Koleos door Finland.