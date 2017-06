Bentley Flying Spur Design Series by Mulliner… en toen was de kop vol

Actiemodelletje van Bentley. Het merk met de B brengt honderd stuks van de Flying Spur Design Series by Mulliner op de markt. Een gewone Flying Spur is immers ook maar zo gewoon.

Kenmerkend aan de Flying Spur Design Series by Mulliner is de accentkleur in het interieur en op de carrosserie. Op bovenstaande foto is de Bentley bijvoorbeeld uitgevoerd met de accentkleur Madarin (oranje). Ook leverbaar zijn Pillar Box Red, White, Kingfisher (blauw) en Azure Purple. De Design Series is leverbaar als Flying Spur V8, W12, V8 S of W12 S.

Volgens Bentley is de Flying Spur Design Edition ontworpen voor de “Bentley-rijder die graag een extremere en meer gepersonaliseerde interpretatie van de performance sedan” wil. Misschien dat de Design Edition daarom is uitgerust met zo’n rechtuitstreepje op het stuurwiel. Gewoon, voor als je een potje wilt hoeken met je minimaal 2325 kilogram wegende ‘performance sedan’.