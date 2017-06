Eerste Bloodhound SSC-testritten beginnen in oktober

Zou het er dan toch nog van komen? De Bloodhound SSC had begin 2016 al het snelheidsrecord op land moeten breken, maar door technische en financiële problemen werd dit keer op keer uitgesteld. Nu roept het team achter de Bloodhound dat de testritten in oktober beginnen.

Momenteel staat het record op naam van Andy Green, die in 1997 in zijn Thrust SSC een snelheid van 1228 km/h (763 mph) wist te bereiken. De Thrust was daarmee de eerste ‘auto’ die door de geluidsbarrière wist te breken. Diezelfde Andy Green gaat zijn record nu een flinke klap scherper proberen te zetten.

“De Bloodhound SSC moet een snelheid halen van 1609 km/h”

De Bloodhound SSC moet uiteindelijk een snelheid halen van 1609 km/h (1000 mph). Hij wordt aangedreven door een serie raketten en een Rolls-Royce EJ200-straalmotor uit een Eurofighter Typhoon. De brandstofpomp voor dit hele zwikkie wordt aangedreven door een 550 pk sterke V8 compressormotor van Jaguar.

De eigenlijke recordpoging moet in de zomer van 2018 in Zuid-Afrika plaatsvinden, maar eerst moeten er testruns worden gedaan. Die beginnen eind oktober. Sterker nog, geïnteresseerden kunnen alvast toeschouwerskaarten kopen voor de publieksdag, die op 28 oktober wordt gehouden op het Cornwall Airport Newquay. Nou maar hopen voor Bloodhound dat alles goed gaat op die dag.