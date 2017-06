BMW 6 Serie Gran Turismo schuift een Serie op

De oneven BMW Series zouden de praktische modellen zijn (sedan, station, Gran Turismo) en de even Series de sportieve (coupé, cabrio, Grand Coupé). Dus waarom heet dit ding nou weer 6 Serie Gran Turismo?

Ach ja, het naambeleid van Mercedes-Benz zwalkt al net zo, dus vergeven we het BMW maar. Moeilijker wordt dat als we het over de 5 Serie GT hebben. Want hoe praktisch die auto ook was, aan het gebochelde uiterlijk konden we maar moeilijk wennen. Gelukkig hebben de BMW-ontwerpers daarom extra hun best gedaan op de 6 Serie GT. Een model dat, afgaande op de foto’s, een stuk beter te pruimen is.

Drie motorvarianten

De 6 Serie GT wordt in september op de IAA aan het publiek getoond en komt twee maanden later op de markt. Er zijn dan drie motorvarianten leverbaar, allemaal gekoppeld aan een achttraps automaat. Er is de 630i (2,0 liter viercilinder met 258 pk en 400 Nm), de 640i (3,0 liter zes-in-lijn met 340 pk en 450 Nm) en de 630d (3,0 liter zes-in-lijn diesel met 265 pk en 620 Nm). Op die laatste twee is vierwielaandrijving optioneel.

Krachtiger en zuiniger

Volgens BMW is de 6 Serie GT niet alleen aerodynamischer geworden in vergelijking met de 5 Serie GT, maar ook 150 kilogram lichter. Dat gecombineerd met krachtigere en zuinigere motoren zou ervoor zorgen dat het nieuwe model tot wel 0,7 seconden sneller is op de sprint naar 100 km/h en zo’n 15 procent zuiniger.

Luchtvering met automatische niveauregeling op de achteras is standaard, maar er kan ook worden gekozen voor adaptieve vering voor en achter. De 5,10 meter lange, 1,90 meter brede en 1,54 meter hoge 6 Serie GT krijgt daarbij altijd LED-koplampen mee. Zijn wielbasis bedraagt maar liefst 3,07 meter.

Bagageruimte van 1800 liter

De bagageruimte van de 6 Serie GT is met 110 liter gegroeid ten opzichte van de 5 Serie GT naar 610 liter. De rugleuning van de achterbank is in de verhouding 40:20:40 (elektronisch) neer te klappen. De maximale inhoud van de bagageruimte is dan 1800 liter (wat zo’n 100 liter meer is dan in de 5 Serie GT).

Bovendien spreekt het voor zich dat de 6 Serie GT is uitgerust met het iDrive-systeem, een head-up display en een hele reeks aan rijassistenten. En 2017 zou 2017 niet zijn als BMW ook niet uitgebreide connectiviteitsopties had ingebouwd. Grappige feature is Remote 3D View, waarmee de bestuurder op zijn telefoon de 360 graden-camerabeelden van de 6 Serie GT kan zien. Gewoon om in de gaten te houden of de auto nog steeds veilig op de parkeerplaats staat.