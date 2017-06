BMW besteedt productie 530e uit

De exemplaren die BMW door Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz gebouwd zullen worden, is de 530e met plug-in hybridetechniek. De eerste exemplaren van de stekkerauto zullen deze zomer van de band rollen.

BMW kondigde de 530e enkele maanden geleden aan, kort nadat het Duitse autoconcern de nieuwe 5 Serie in de verkoop had genomen. De 530e is er alleen als sedan.

Stekkerhybride

De aandrijflijn van de 530e is opgebouwd uit een verbrandingsmoto en een elektro-unit. De benzinemotor is een bekende. Het gaat om de 184 pk sterke 2.0-viercilinder. Door aan de verbrandingsmotor een elektromotor met een vermogen van 95 pk te koppelen, levert de aandrijflijn een systeemvermogen van 252 pk.

Elektrisch rijden

De 530e is in staat om volledig elektrisch te rijden. Dat is mogelijk over een afstand van 45 km/h tot een snelheid van maximaal 140 km/h. De 530e beschikt daartoe over een lithium-ion-accu met een capaciteit van 9,2 kWh. Om tijdens het rijden zoveel mogelijk rendement uit de elektro-unit te halen, wordt gebruik gemaakt van het navigatiesysteem. Op basis van de route en rijsituaties kijkt de techniek naar ideale momenten om op de elektromotor te rijden.

Volledig elektrisch

Voor Magna Steyr is de 530e de eerste stekkerhybride die het bedrijf gaat maken. De fabriek heeft ook de productie-order voor de Jaguar i-Pace verworven. De i-Pace is volledig elektrisch aangedreven en gaat volgend jaar in productie. Magna Steyr bouwt auto’s in opdracht van de autofabrikanten. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de bouw van onder andere de eerste generatie Mini Countryman, Jeep Grand Cherokee, Aston Martin Rapide, Peugeot RCZ, BMW X3 en koetswerken van de Mercedes SLS geweest.