BMW M5 al te zien op promoplaat Need for Speed Payback

Als je nou echt wanhopig graag de nieuwe BMW M5 wil zien, moet je even naar deze afbeelding kijken. Het is een promoplaatje voor het nieuwe computerspel Need for Speed Payback, met links naast de Nissan GT-R… juist, de M5.

De luchtinlaten aan de voorkant komen precies overeen met die op de CAD-tekeningen van de BMW M5 die eerder uitlekten. Bovendien prijkt in het linker ‘neusgat’ van de auto een klein M5-logo.

“De bekende 4,4 liter V8 biturbo zal meer dan 600 pk leveren”

Daarachter ligt een opgewaardeerde versie van de bekende 4,4 liter V8 biturbo, die meer dan 600 pk zal leveren (sprinttijd 0-100: +/- 3,5 seconden). Het vermogen gaat via een zeventraps automaat met dubbele koppeling naar de achterwielen of naar alle vier wielen.

Want ja, de BMW M5 heeft vierwielaandrijving, maar door met de rijmodi te spelen, kan er ook achterwielaandrijving worden geselecteerd. Iets soortgelijks biedt Mercedes-AMG op zijn E 63 S.