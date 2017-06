BMW X5 en X6 M Black Fire Edition gaan hun Gothic-fase in

Zwart kleedt af, maar ondanks dat ogen de BMW X5 en X6 M Black Fire Edition nog steeds moddervet. En dat bedoelen we deels positief en deels negatief.

Want natuurlijk ogen de spierballen-SUV’s imposant. De BMW X5 en X6 M laten er geen twijfel over bestaan hoeveel explosieven er onder de motorkap op scherp staan (575 uit een 4,4 liter twinturbo V8, om precies te zijn). Helaas zijn ze ook opzichtig, agressief en meer dan een tikkeltje ordinair.

“BMW heeft geen stukje X5 en X6 M verchroomd of lichtgekleurd gelaten”

Als je een van deze Black Fire Editions bestelt, val je in ieder geval in de nacht niet op. Want BMW heeft werkelijk geen stukje van de X5 en X6 M verchroomd of lichtgekleurd gelaten. Althans, aan de buitenkant. Want in het interieur wordt de duisternis onderbroken door rood leer en rode stiksels.

En dat was het. Technisch verandert BMW niets aan de Black Fire Editions. En dat betekent dat er nog steeds een 575 pk en 750 Nm sterke achtcilinder voorin de X5 en X6 M ligt. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 4,2 seconden en de topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h. Het gemiddelde brandstofverbruik? In theorie 1 op 9, dus in de praktijk waarschijnlijk meer richting de 1 op 6.