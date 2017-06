Boreas is mythologische supersporter met 1000 pk

Wie had ooit gedacht dat we zouden geeuwen bij de gedachte aan een 1000 pk sterke elektrische supersportwagen? Maar we doen het wel! Want zucht… we hebben er weer één: de Boreas. Uit Spanje ditmaal.

Hoewel, elektrisch… De wagen schijnt een plug-in hybride te zijn met meer dan 1000 pk en een elektrische actieradius van zo’n 100 kilometer. Hij is genoemd naar de Griekse god van de noordenwind en zou in een oplage van slechts twaalf stuks worden gebouwd.

“In de Griekse mythologie verwekte Boreas twaalf veulens bij twaalf merries”

Geinige ‘easter egg’ dat! Want in de Griekse mythologie verwekte Boreas twaalf veulens bij twaalf merries. De veulens waren, volgens de verhalen, zo snel en zo licht dat ze over een graanveld konden lopen zonder de planten te vertrappen.

Hoe dan ook, de Boreas van de eenentwintigste eeuw komt niet uit Griekenland, maar uit Spanje. Hij is in ontwikkeling bij het bedrijf DSD Design & Motorsport en wordt op 14 juni op Le Mans onthuld. Daarna zal hij ook het Goodwood Festival of Speed te zien zijn.