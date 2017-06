‘Bugatti Chiron gaat in 2018 voor een hogesnelheidsrun’

Die Hennessey Venom F5 van gisteren zou 466 km/h moeten halen. Realistisch? Of toch Amerikaanse bravoure? Want volgens Bugatti is het zo simpel niet om hard te gaan. Daarom blijft de Chiron voorlopig begrensd op 420 km/h. Pas in 2018 zou Bugatti de teugels willen laten vieren.



Wat is het probleem? Dat zijn de banden, aldus Bugatti-testcoureur Andy Wallace tegen Popular Mechanics. Wallace geeft een voorbeeld van de krachten die op hoge snelheden loskomen. Normaal gesproken weegt een ventieldopje van een Chiron zo’n 2,5 gram, zegt hij. Maar bij 420 km/h weegt datzelfde dopje door de g-krachten die erop worden uitgeoefend ongeveer 7,2 kilogram.

Wallace weet echter dat Michelin werkt aan banden die de topsnelheid van de Chiron naar ongeveer 450 km/h kunnen brengen. Ze zijn bijna af, dus denkt Wallace dat Bugatti in 2018 een echte hogesnelheidsrun met de Chiron zal gaan doen. Tot die tijd blijft de wagen onverbiddelijk begrensd op 420 km/h. Sneller kunnen zijn banden namelijk niet gaan.