Citroën C3 Aircross aast op een punt van de SUV-taart

Het moet echt een slachtveld zijn op de Europese SUV-markt, zoveel SUV-offensieven zijn er gaande. Want inderdaad, ook Citroën “zet zijn internationale offensief in het SUV-segment voort”. Want na de C5 Aircross is dit de C3 Aircross.



En geef het merk eens ongelijk. Citroën meldt zelf al dat het SUV-segment tussen 2012 en 2016 vijf keer (!) zo groot is geworden, dus wil het ook een punt van de al maar groeiende taart. De C3 Aircross hoopt die punt op te scheppen met een vriendelijk uiterlijk dat redelijk dichtbij dat van het studiemodel C-Aircross ligt. Hij “heeft een andere mindset”, aldus Citroën-baas Linda Jackson, “deze auto straalt bescherming en avontuur uit.” Vast…

Negentig combo’s

Hoe dan ook, die ‘bescherming en avontuur’ zijn in veel kleuren te krijgen. De C3 Aircross is te bestellen in één van acht carrosseriekleuren, die is te combineren met één van drie dakkleuren en één van vier Colour Packs. Volgens Citroën zou dat in totaal negentig combinaties moeten opleveren. De C3 Aircross rolt op 16 of 17 inch wielen. De goedkopere versies krijgen stalen wielen en wieldoppen, de duurdere kunnen pronken met lichtmetaal.

LEES OOK: CITROËNS AIRBUMPS GEACCEPTEERD

Het interieur kan worden uitgevoerd in één van vijf ambiances, zoals Citroën dat noemt. We hebben Standaard (grijs, wit en Mica Grey stoffen bekleding), Ambiance Metropolitan Grey (felle kleuren, warme stoffen, oranje details), Ambiance Urban Red (donkere kleuren, oranje stiksel en Dark Grey Quartz stof), Ambiance Hype Mistral (zwart leer, chroom) en Ambiance Hype Colorado (two-tone stuur en dashboard, half leer).

Hill Descent

Op technisch gebied dan… De C3 Aircross is een SUV, dus natuurlijk zit er Hill Descent Assist en Grip Control. Dat laatste systeem heeft vijf standen: Standard, Sand, All-Road, Snow en ESP off. Onder de kap ligt een PureTech-driecilinder (82, 110 of 130 pk) of een BlueHDi-diesel (100 of 120 pk). De instapmotoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, de andere krijgen een verzet meer. De PureTech 110 is er ook met een automaat.

LEES OOK: CITROËN C5 AIRCROSS ZET IN OP COMFORT

De C3 Aircross is 4,15 meter lang, 1,76 meter breed en 1,64 meter hoog. Zijn bagageruimte is standaard 410 liter groot, maar wie de achterbank naar voren schuift kan 520 liter verstouwen. Met de boel neergeklapt (in de verhouding 60/40) kan er 1289 liter mee. Daarbij zou het model, volgens Citroën, ook veel bergruimte in het interieur hebben.

Glazen panoramadak

Op de optielijst staan verder een glazen panoramadak dat elektrisch kan worden geopend en elektronische systemen als een head-up display, Park Assist, Active Safety Brake, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring System, een grootlichtassistent, Driver Assistance Alert (dat ‘ziet’ als je aandacht verslapt) en Coffee Break Alert.

November op de markt

Daarbij is er uiteraard een sloot aan connectiviteits- en infotainmentsystemen leverbaar. Citroën Connect Nav heeft onder meer spraakherkenning en het standaard Citroën Connect Box brengt inzittenden in contact met een helpdesk in geval van pech of een ongeluk. Welke bedragen er op de aankoopfactuur komen te staan, is nog niet bekend. Wel weten we dat de C3 Aircross in november op de Nederlandse markt komt.