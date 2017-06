Skoda gooit extra’s in de strijd in gunst om Rapid kopers

Het wil nog niet erg vlotten met de gefacelifte Skoda Rapid. Tot en met April werden er nog geen 500 op kenteken gezet. De Rapid Spaceback Drive uitvoering moet daar verandering in brengen.

Door de Rapid Spaceback vol te hangen met extra’s hoopt Skoda de verwende automobilist voor het compacte C-segment model te winnen. De Drive uitvoering is namelijk standaard voorzien van een navigatiesysteem met Infotainment Online functie. Het systeem ondersteunt onder andere Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink. De passagiers maken dankbaar gebruik van de Wi-Fi hotspot aan boord.

Een van de standaard veiligheidsvoorzieningen is het multi-collision remsysteem, een voorziening dat voorkomt dat de auto doorrolt na een botsing. Tegen meerprijs is de Rapid Spaceback te voorzien van een city emergency remoptie en een systeem dat de alertheid van de bestuurder in de gaten houdt. Voor 390 euro extra schroeft Skoda het Tech-pakket op de Rapid Spaceback Drive. Hieronder vallen onder meer automatische airconditioning, stoelverwarming en een zelf-dimmende achteruitkijkspiegel.

Prijskaartjes

Prijzen beginnen bij 20.490 euro voor de 95-pk sterke 1.0 TSI motor. Het blok gekoppeld aan de 7-traps DSG bak kost je 500 euro meer. De 110-pk sterke variant is er alleen met zesbak. De 1.4 dieseluitvoering kost 25.190 euro, ongeacht de versnellingsbak. Overige smaken komen in een later stadium beschikbaar. De Rapid Spaceback Drive is per direct te bestellen.