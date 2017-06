Dodge Challenger Hellcat maakt zich breed

Nog breder dan hij al was, bedoelen we dan, want Dodge brengt een uiterlijk opgepompte versie van de Challenger Hellcat op de markt. Hij heet – heel simpel – Hellcat Widebody.

Het model leent de spatbordverbreders en de voorspoiler van de Dodge Demon, maar is onderhuids gewoon een ‘normale’, 717 pk sterke Challenger Hellcat. Door zijn bredere rubber (305 mm rondom) heeft de Widebody iets meer grip en zit hij een tiende van een seconde sneller op 60 mph (97 km/h). Hij doet de standaardsprint nu in 3,5 seconden.

LEES OOK: DODGE HELLCAT BEZORGT BESTUURDER HARTVERZAKKING

Op de ‘quarter mile’ (402 meter) laat de Widebody de reguliere Hellcat nog verder achter zich. Hij komt na 10,9 seconden over de meet en is daarmee 0,3 seconden sneller. Dodge claimt zelfs dat de brede Hellcat op een circuit van 2,7 kilometer lang een volle 2 seconden pakt op zijn ‘smalle’ stalgenoot. Dit doordat de Widebody tot hogere bochtsnelheden in staat is.