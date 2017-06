Dossier: drie is genoeg voor 20.000 euro

Vijf deuren kunnen handig zijn. Maar wat nu wanneer je genoeg hebt aan drie portieren? Dan ben je spekkoper, want die carrosserievariant blijkt als occasion stukken voordeliger.

Audi A3 (2012 – heden)

Van dit drietal is de Audi het gemakkelijkst als driedeurs te vinden. In die vorm ziet hij er net even sportiever uit en juist dat uiterlijk vormt bij een merk als Audi een belangrijke aankoopreden. Het is handig om te weten dat de afstamming van het onderstel verschilt per uitvoering. Zo is een Ambition hard geveerd, terwijl een Attraction of Ambiente een stuk comfortabeler rijdt. Met de 1.2-liter instapmotor scoor je een gemiddeld verbruik van 1 op 14. Bij de merkdealer in Uithoorn hebben ze een fraaie 1.4-liter Attraction in de showroom staan, mét automaat. De auto komt uit 2013, heeft 44.000 kilometer gelopen en draagt een prijskaartje van € 19.990.

Oordeel van de Wegenwacht

Onderhuids is de A3 nauw verwant aan de Volkswagen Golf, waardoor er ook overeenkomstige euvels optreden. Zo kan bij de benzineversies een bougiekabel ‘doorslaan’, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. De Wegenwacht lost dit op met een nieuwe kabel. Typisch A3 is een motorkap die ‘aan de verkeerde kant’ openspringt. Dit is een ingebouwde veiligheidsmaatregel, bedoeld voor een eventuele aanrijding met een voetganger of fietser. De motorkap kan gewoon teruggedrukt worden. Houdt bij dit type Audi wel het olieverbruik in de gaten en beknibbel niet op onderhoud!

BMW 1 Serie (2011 – heden)

De 1 Serie maakt de reputatie van BMW helemaal waar wanneer het om zijn rijeigenschappen gaat. Mede dankzij z’n achterwielaandrijving stuurt de 1 Serie uitermate prettig en nauwkeurig. Het mooie is dat dit ook opgaat voor minst krachtig gemotoriseerde versies. Als driedeurs ziet de kleine BMW er nét even dynamischer uit. De achterbank wordt wel lastiger bereikbaar, maar de ruimte is daar toch al niet overdadig. Deze auto koop je vooral voor jezelf! Met een 118i haal je zo maar 1 op 14. Via www.gaspedaal.nl stuiten we bij een occasionaanbieder in Holten op een hardblauwe 116i met M-pakket (2014, 47.000 km) voor € 19.950.

Oordeel van de Wegenwacht

De automatische transmissie van de 1 Serie wil nog wel eens in de parkeerstand blijven staan. De Wegenwacht heeft daar een flinke kluif aan, maar kán het euvel ter plekke repareren. Een elektrisch schuifdak dat op de helft blijft steken, valt eenvoudiger te verhelpen (namelijk telefonisch!). Let goed op wanneer de remwerking geleidelijk afneemt: dat zit ‘m in de smering van de rembekrachtiging en brengt uiteraard veiligheidsrisico’s met zich mee. De BMW moet dan ook op transport naar de garage.

Volkswagen Golf (2012 – heden)

Een driedeurs Golf moet je bijna met een lampje zoeken, maar ze zijn er wel! Het prijsvoordeel kan zo maar € 500 bedragen, vergeleken met een gelijk uitgeruste vijfdeurs uitvoering. Eenmaal achter het stuur merk je geen verschil. De zevende generatie van de Golf – want daar hebben we het hier over – rijdt bijzonder prettig. Minpuntje, ongeacht het aantal deuren, is de brede ‘dode hoek’ rechtsachter. Met een 1.4-liter benzineversie rijd je gemakkelijk 1 op 14. Met behulp van www.gaspedaal.nl vinden we bij een occasionaanbieder in Purmerend een mooi, metallic grijs exemplaar (2014, 34.000 km) in de Highline Executive-uitvoering voor € 18.990.

Oordeel van de Wegenwacht

Er zijn bij de Wegenwacht weinig problemen van de zevende generatie van de Golf bekend. Wat wel eens voorkomt, is dat de motor op drie cilinders gaat lopen. In de regel komt dat door een ‘doorslaande’ bougiekabel. De Wegenwacht zet er ter plekke een nieuwe op. Juist vanwege de lange onderhoudsintervallen is het wel zaak die nauwkeurig aan te houden. Bovendien is het raadzaam tussentijds het oliepeil te controleren en indien nodig bij te vullen.

Ons advies

Vanwege de dynamische rijeigenschappen hebben we een voorkeur voor de BMW, maar we snappen dat een Audi-adept daar misschien niet aan wil.