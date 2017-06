Dossier: Stadse types voor 5000 euro

Kleine auto’s zijn oh zo handig in de stad. Wanneer bagageruimte geen aankoopargument is, zijn dit drie modellen waarmee je in een oogwenk een parkeerplaats hebt gevonden.

Fiat 500 (2007 – heden)

Dankzij allerhande kleuren en uitvoeringen kun je de Fiat 500 naar je eigen smaak aankleden. Ben je geïnteresseerd in een tweedehands exemplaar, dan is het even zoeken naar een combinatie die jou ook aanstaat. Gelukkig is het aanbod fors. De 500 is lekker wendbaar en aangenaam comfortabel. De tweecilinder benzinemotor kan niet iedereen bekoren (al was het alleen maar om het typische geluid), maar aan een 1.4-liter viercilinder kan jij je geen buil vallen. Het gebruik bedraagt gemiddeld 1 op 14. De enorme kilometerstanden die je soms ziet, geven terecht vertrouwen in de kwaliteit. Goed voorbeeld is de knalrode 1.2 ‘Pop’ (2008, 130.000 km) die we via www.gaspedaal.nl vinden. De olijke stadsauto staat voor € 4.950 te koop bij een autobedrijf in Tilburg.

Oordeel van de Wegenwacht

Als de voedingsdraad van de zekeringkast los raakt, is de auto ‘stroomdood’. De Wegenwacht kan dit herstellen. Lastiger wordt het wanneer de sleutel niet wordt herkend. Daarvoor is een PIN-code nodig, die je maar net bij je moet hebben. Vraag er in elk geval naar wanneer je een tweedehands 500 koopt! Wanneer de halfautomaat dienst weigert, kan dit twee redenen hebben: een elektrische storing of te weinig olie. Beide zaken zijn te verhelpen, al is de laatste oorzaak een stuk vervelender. Want waar is al die olie gebleven..?

Smart ForTwo (2007 – 2014)

Deze generatie van de ForTwo is net even groter dan zijn voorgangers. Niettemin is hij nog steeds heel compact. Omdat de afstand tussen de voor- en achterwielen zo klein is, vormen verkeersdrempels serieuze hindernissen. Zo lang het niet stevig waait, is de Smart op de snelweg redelijk stabiel. Het geluidsniveau valt alles mee. Hou er met boodschappen doen wel rekening mee dat de vloer van de bagageruimte warm wordt; daaronder gaat immers de motor schuil. Het gemiddelde verbruik ligt rond 1 op 15. Er staat een flink aanbod aan gebruikte Smarts te koop en heus niet alleen in stedelijke gebieden. Voor € 4.750 kun je een mooie bronsbruine uitvoering kopen in Hazerswoude-Dorp. De stadsauto komt uit 2009 en heeft 50.000 kilometer gedraaid.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij deze generatie van de ForTwo komen verschillende startproblemen voor. Slijtage van de bedrading op een motorsteun leidt tot kortsluiting en daarmee een kapotte zekering. Er kan ook (regen)water in de schakelmodule in de voetenruimte van de passagiers terechtkomen. De transmissie werkt vervolgens niet meer, evenals de motor. Als de controlelampjes op het dashboard niet branden en de motor start niet, dan is er een module kapot. De Wegenwacht krijgt de Smart weliswaar aan de praat, maar die module moet worden vervangen.

Toyota iQ (2009 – 2015)

Zoals de naam al doet vermoeden, is de iQ uitermate slim geconstrueerd. Het is alleen jammer dat het grote publiek dit niet heeft ingezien, want het model is geen succes geworden. Een unieke eigenschap is het feit dat de stadsauto oogt als een tweezitter, maar van binnen plaats biedt aan een inzittende extra. Om van de Toyota een driezitter te maken, moest er wel worden gewoekerd met de beschikbare binnenruimte. Zo ontbreekt een dashboardkastje; in plaats zit er op die plek in de auto een tasje bevestigd. Voor zo’n kleine auto rijdt de iQ opvallend volwassen. Een gemiddeld verbruik van 1 op 16 is normaal. Bij een dealerbedrijf in Oosterhout stuiten we via www.gaspedaal.nl op een zwart exemplaar (2009, 89.000 km), waarvan zelfs de wielen zwart zijn gespoten. Omhels je duistere kant voor € 4.945!

Oordeel van de Wegenwacht

Het wordt bijna saai, maar ook over deze Toyota heeft de Wegenwacht feitelijk niks te melden. Er is geen enkel euveltje dat kenmerkend is voor dit model. Fijn voor de occasionkoper, zo’n auto die je niet in de steek laat!

Ons advies

Wanneer we objectief bekijken welke van deze drie opties de beste stadsauto is, kunnen we voor dit geld niet om de Toyota iQ heen.