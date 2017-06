Dossier: Stijlvol groepsvervoer voor 23.000 euro

Je zoekt een grote familieauto, maar dan wel eentje waar je na het op slot doen nog eens naar omkijkt. Een lastige opgave? Welnee; wij weten er zo drie!

BMW 2 Serie Active Tourer (2014 – heden)

Met de Active Tourer trekt BMW veel nieuwe klanten naar het merk. Die maken zo kennis met de verfijnde motoren die BMW eigen zijn. Dat geldt al voor de driecilinder benzinemotor uit het instapmodel. De automatische transmissies zijn even goed een aanbeveling. Het interieur van de 2 Serie is bovendien behoorlijk ruim, met dank aan een verschuifbare achterbank. Een 225iA rijdt al 1 op 13, met een 218i moet 1 op 15 haalbaar zijn. Hoewel de chique MPV nog niet zo lang op de markt is, levert een zoekopdracht op www.gaspedaal.nl genoeg tweedehands aanbod op. Bij een outlet van een leasemaatschappij in Nieuwegein stuiten we op een 218i Executive (2014, 72.000 km) voor € 21.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij de Wegenwacht is van dit type BMW maar één euvel bekend. De eenvoudigste benzinemotor – een driecilinder met 1,5 liter inhoud – kan onregelmatig gaan lopen als de verstelling van de nokkenas inwendig vervuilt. De wegenwacht maakt dat onderdeel ter plekke schoon en vervolgens kun je jouw reis vervolgen. Kijk wel even of jouw occasion op zogenaamde ‘run-flat-banden’ staat. Heb je een lekke band, dan vereist dit een speciale behandeling.

Mercedes B-Klasse (2011 – heden)

De B-Klasse is misschien niet de meest inspirerende Mercedes om te zien, maar zijn kwaliteiten schuilen dan ook aan de binnenzijde. In het fraaie interieur is veel ruimte beschikbaar: volwassenen kunnen achterin met vrijwel gestrekte benen zitten. In combinatie met de forse bagageruimte (485 liter) is de B-Klasse een reiswagen bij uitstek. Temeer daar het ook een hele comfortabele auto is, geheel in lijn met de overige modellen van het luxe merk. Met de B200 is een gemiddeld verbruik rond 1 op 14 haalbaar. Er is aanbod genoeg, ook bij de officiële dealers, zoals die in Haarlem. Daar staat bijvoorbeeld een B180 Ambition (2013, 39.000 km) voor € 21.995.

Oordeel van de Wegenwacht

De elektrisch bediende parkeerrem van de B-Klasse kan om verschillende redenen vast blijven zitten. In het ergste geval demonteert de wegenwacht de stelmotoren; vervolgens moet je naar de garage voor een reparatie. Als de auto ‘stroomloos’ is, zit dat ‘m in het hoofdrelais, onder de vloer. De Wegenwacht kent hiervoor een noodoplossing. Dat geldt ook bij een weigerende startmotor. De uiteindelijke reparatie moet bij de Mercedes-dealer worden uitgevoerd. Bijzonder: het stop/startsysteem werkt niet als de tank bijna leeg is!

Volvo XC60 (2008 – 2017)

De XC60 is de meest verkochte Volvo van de afgelopen jaren. Dat blijkt ook uit het grote occasionaanbod, dat voornamelijk uit benzineversies bestaat. De XC60 is een echte SUV, met van dit drietal het hoogste toegestane aanhangwagengewicht (1.600 – 2.000 kg) en de grootste bagageruimte (495 liter). De Volvo heeft een heel flexibel interieur, omdat bijvoorbeeld ook de leuning van de voorstoel kan worden neergeklapt. Met een 2.0-liter benzineversie rijd je ongeveer 1 op 10. Vanwege zijn populariteit is de XC60 als occasion relatief duur. Via www.gaspedaal.nl vinden we voor € 22.845 een donkergrijze 2.0-liter Kinetic (2010, 170.000 km) bij een autobedrijf in Leeuwarden.

Oordeel van de Wegenwacht

Kies je voor een XC60 met automaat, dan wil de keuzehendel soms niet uit de parkeerstand. De Wegenwacht verhelpt dit ter plekke. Een slecht contact op de zekeringkast kan diverse storingen veroorzaken; kwestie van goed vastzetten. Beschadiging van de kabelboom bij de dynamosteun zorgt ook voor sluiting en storingen. Een noodreparatie is een kleine moeite. De vijfcilinder diesel kent verschillende probleempjes, waarvan een kapotte injector de kostbaarste is. De letters ‘EXT’ op het dashboard duiden niet op een storing, maar waarschuwen slechts voor mogelijke gladheid (‘EXterior Temperature’).

Ons advies

Smaak en merkvoorkeur spelen bij dit soort auto’s een grote rol. In alle objectiviteit kiezen wij voor de Mercedes B-Klasse.