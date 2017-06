Duik in de prijslijst: Hot hatchbacks met beste euro-pk-verhouding

De supermarkt struinen we allemaal af voor de beste deals. Vanuit dat perspectief werpen wij een blik op het aanbod hot hatchbacks in het C-segment. Het aanbod is gigantisch: op dit moment zijn er maar liefst veertien hatchbacks met sportieve genen. Bij welk model betaal je de minste euro’s per pk? Een duik in de prijslijst biedt inzicht.

Twee groepen

Voor het overzicht verdelen we het aanbod hot hatchbacks in twee groepen, want er is veel verschil in vermogen. Je kan spreken over ‘hot hatchbacks’ en ‘extra hete hot hatchbacks’. De eerste groep heeft 200 tot maximaal 270 pk. De extra hete hot hatchbacks overstijgen met gemak de 300 pk-grens. Welke hatchback heeft de beste euro-pk-verhouding?

Hot hatchbacks

De Kia Pro_cee’d GT staat met een vermogen van 204 pk onderaan op de lijst van dit overzicht. Is het dan ook de voordeligste? Absoluut niet, want Kia vraagt 39.740 euro voor deze driedeurs hatchback. Ter vergelijking: de veel sportievere Volkswagen Golf GTI met 230 pk en meer aansprekende prestaties is met 38.750 euro bijna duizend euro goedkoper. Toch moet je deze uitvoering niet hebben als het om de beste deal gaat. Betaal op z’n minst 40.391 euro voor de Golf GTI Performance. Die heeft niet alleen 245 pk, maar heeft óók een sperdifferentieel. En dat wil je.

Veertig mille

Voor veertig mille of meer is het aanbod enorm. Alfa Romeo levert bijvoorbeeld voor 40.950 euro de Giulietta 1750 TBI met 240 pk. Een prachtige hot hatchback die door de wat hogere leeftijd is ingehaald door concurrenten als de Ford Focus ST (250 pk) á raison van 40.485 euro. Dan hebben we ook nog de Peugeot 308 GTi, leverbaar in de smaken 250 of 270 pk. De eerste kost 40.210 euro. De sterkste kost 43.210 euro en vormt de betere deal.

Uitslag

Maar welke van deze modellen heeft de beste euro-pk-verhouding? Met behulp van een rekenmachine komen we tot de volgende uitslag. De Peugeot 308 GTi 270 wint.

Peugeot 308 GTi 270 – 160,03 euro per pk Peugeot 308 GTi 250 – 160,84 euro per pk Ford Focus ST – 161,94 euro per pk Volkswagen Golf GTI Performance – 164,86 euro per pk Volkswagen Golf GTI – 168,47 euro per pk Alfa Romeo Giulietta 1750 TBI – 170,62 euro per pk Kia Pro_cee’d GT – 194,80 euro per pk

In perspectief

Om het even in perspectief te plaatsen: een Volkswagen Up met 60 pk sterke 1.0 MPI is er voor prijzen vanaf 11.476 euro en kost omgerekend dus 191,26 euro per pk. Een hot hatchback als de Peugeot 308 GTi 270 is dus euro-pk-gewijs een aanzienlijk betere deal.

Deze ontbreekt: Hyundai i30 N

In dit overzicht ontbreekt nog de nieuwe Hyundai i30 N. Die komt eind dit jaar op de markt en wordt net als de Peugeot 308 GTi leverbaar in twee smaken. De ‘instapper’ heeft naar verluidt 250 pk. En de Performance-variant krijgt 275 pk. In beide modellen lepelt Hyundai een 2,0 liter viercilinderturbomotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die de voorwielen aandrijft.

Extra hete hot hatchbacks

Door naar de wat serieuzere hot hatchbacks. Ook dan is het aanbod groot. Na een duik in de prijslijst staan er zeven modellen in ons vizier. Wat vermogen betreft is de Opel Astra GTC OPC de enige auto die niet de 300 pk-grens overstijgt. Omdat deze hot hatchback, hoe dik hij ook oogt, al enigszins verouderd is, zal het niet lang meer duren voordat Opel hem uit het programma schrapt. Je kunt hem nu nog kopen voor 50.920 euro.

Audi duurder dan Volkswagen?

Voor 53 of 54 mille komen er meer modellen binnen handbereik. De Audi S3 2.0 TFSI bijvoorbeeld met 310 pk en vierwielaandrijving. De kosten? 53.880 euro. Een Audi duurder dan een Volkswagen? Niet in dit geval. De Volkswagen Golf R, eveneens met 310 pk en AWD, kost namelijk 54.151 euro.

Ford Focus RS

Een betere deal lijkt de Ford Focus RS. Die is er al voor 53.210 euro en heeft 350 pk, ook vierwielaandrijving en een heel aantrekkelijke driftmodus. De auto voor de liefhebber. Maar dat geldt ook voor de BMW M140i, de enige auto in deze lijst met achterwielaandrijving. Maar de 340 pk sterke BMW heeft ook zijn prijs: vanaf 60.095 euro. Daarmee is hij nog altijd voordeliger dan de Mercedes-AMG A 45 4Matic die met 381 pk de krachtigste auto vormt in dit overzicht. Die kost 67.473 euro.

25.800 euro prijsverschil

Is een meerprijs van 25.800 euro acceptabel voor 81 pk extra? Dat is namelijk het prijs- en vermogensverschil tussen de A 45 en de Seat Leon Cupra met 300 pk. Met 41.600 euro en voorwielaandrijving verreweg de goedkoopste auto in deze lijst. Hij zou zelfs in de lijst met ‘normale’ hot hatchbacks passen, maar positioneert zich dankzij 300 pk toch in de lijst met ‘extra hete hot hatchbacks’ en blijkt uiteindelijk ook de vriendelijkste hot hatchback voor de portemonnee.

De einduitslag

Tijd om te rekenen: welke auto biedt voor de minste euro’s de meeste pk’s? Hieronder de einduitslag.

Seat Leon Cupra – 138,66 euro per pk Ford Focus RS – 152,03 euro per pk Audi S3 2.0 TFSI – 173,80 euro per pk Volkswagen Golf R – 174,68 euro per pk BMW M140i – 176,75 euro per pk Mercedes-AMG A 45 4Matic – 177,09 euro per pk Opel Astra GTC OPC – 181,85 euro per pk

De winnaars

Voor nu gaat de Seat Leon Cupra er met de beker vandoor, met op de tweede plaats de Ford Focus RS. Deze twee auto’s zijn per pk zelfs voordeliger dan de winnaar van de eerste groep: de Peugeot 308 GTi 270.

Mégane RS en Civic Type R

In dit overzicht van extra hete hot hatchbacks ontbreken nog twee modellen. De nieuwe Renault Mégane RS krijgt voor het eerst ook meer dan 300 pk. Voor de nieuwe Mégane RS heeft Renault de kaarten echter anders geschud: het wordt namelijk een vijfdeurs hatchback met een automaat met dubbele koppeling. En dan er is ook nog de nieuwe Honda Civic Type R. Een echt klassieke hatchback is dat niet meer te noemen. Aan vermogen is geen enkel gebrek: de 2,0-liter VTEC turbomotor levert 320 pk en 400 Nm. De vorige Civic Type R stond voor een kleine 45 mille in de prijslijst. Als Honda die prijs opnieuw hanteert, vormt de auto opnieuw een vlijmscherp aanbod. 140,62 euro per pk is namelijk een goede deal.