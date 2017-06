Duik in de prijslijst: Realistisch prijsbeeld van auto’s in het A-segment

In het A-segment telt elke euro. Daarom is in het A-segment niets zo belangrijk als de prijsstelling. Des te merkwaardiger is het dat automerken lokprijzen hanteren voor A-segmentmodellen waarin basisbehoeftes als een radio en airco vrijwel altijd ontbreken. Welke prijzen verschijnen er op de prijskaartjes als een A-segment hatchback wél over deze comfortvoorzieningen beschikt? Of beter gezegd: welk automerk prijst zijn modellen het beste aan?

Gigantisch segment én aanbod

Het A-segment is gigantisch in Nederland. Niet alleen wat verkoopaantallen betreft, maar ook als het gaat om aanbod. Welgeteld staan er op dit moment zeventien modellen in de prijslijst. Allemaal ‘bijzonder scherp geprijsd’ als we de importeurs moeten geloven, maar wat blijft er van die vanafprijs over als je airco én een audio-installatie wenst?

Vijfdeurs A-segment hatchbacks

Dit zijn toch zaken die het rijplezier verhogen en een positieve invloed hebben op de restwaarde. Tijd om een realistisch beeld te schetsen van prijzen in het A-segment. In dit artikel gaan we uit van vijfdeurs carrosserieversies, aangezien deze aanzienlijk populairder zijn dan driedeurs modellen. Bovendien hebben de meeste A-segment auto’s van zichzelf al vijf deuren. De Fiat 500 en Smart Fortwo vormen een uitzondering: die zijn alleen als driedeurs leverbaar.

De vanafprijs, zónder airco

Allereerst kijken we puur naar de vanafprijzen – dus zónder airco – waarmee automerken adverteren. Daaruit ontstaat de volgende ranglijst. De Suzuki Celerio is met zijn vanafprijs van 10.799 euro de goedkoopste, gevolgd door de Fiat Panda (vanaf 10.995 euro) en Mitsubishi Space Star (vanaf 11.270 euro). De meer ‘premium’ Fiat 500 bungelt op de zeventiende positie met een vanafprijs 15.895 euro. Ook voor dat bedrag ontbreekt merkwaardig genoeg airco.

Suzuki Celerio – vanaf 10.799 euro Fiat Panda – vanaf 10.995 euro Mitsubishi Space Star – vanaf 11.270 euro Toyota Aygo – vanaf 11.395 euro Opel Karl – vanaf 11.399 euro Citroën C1 – vanaf 11.650 euro Skoda Citigo – vanaf 11.690 euro Renault Twingo – vanaf 11.690 euro Hyundai i10 – vanaf 11.695 euro Kia Picanto – vanaf 11.725 euro Smart Fortwo – vanaf 11.754 euro Volkswagen Up – vanaf 11.845 euro Seat Mii – vanaf 11.950 euro Peugeot 108 – vanaf 12.020 euro Smart Forfour – vanaf 12.041 euro Ford Ka+ – vanaf 13.295 euro Fiat 500 – vanaf 15.895 euro

De meest voordelige optie

The moment of truth: wat kosten deze auto’s als ze wél zijn voorzien van een radio en airco? We duiken in de prijslijst en kijken niet alleen naar de standaarduitrusting van verschillende uitrustingsniveaus, maar ook naar optiepakketten. Voor het samenstellen van onderstaand overzicht hebben we gekozen voor de meest voordelige optie, want vaak ben je met het aanvinken van optiepakketten goedkoper uit dan wanneer je voor een hoger uitrustingsniveau kiest.

De uitslag

De top drie? De Fiat Panda staat op één en de Suzuki Celerio eindigt op de tweede positie. De Citroën C1 stevent Mitsubishi voorbij in de einduitslag en eindigt op de derde plaats. De Renault Twingo stijgt aanzienlijk: van positie acht naar een vijfde positie. De Ford Ka+ en Fiat 500 zijn verreweg het duurst, net als de twee Smart-modellen. Kia eindigt op een negende positie, maar pakt weer ‘extra punten’ door standaard zeven jaar garantie. Welgeteld bedraagt het prijsverschil tussen de eerste vijf auto’s 690 euro.