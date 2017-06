Duik in de prijslijst: GTI’s in het B-segment

Ze bestaan nog: sportieve hot hatchbacks in het B-segment. Waar kun je uit kiezen? Welke auto is het goedkoopst? En welke auto doet de grootste aanslag op je portemonnee? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Forse prijsverschillen

Het A- en B-segment is gigantisch in Europa. Niet gek dus dat er al jaren auto’s in het B-segment zijn die de liefhebbers aanspreken. Ze hebben steeds meer vermogen en zien er flink gespierd uit. Het aanbod is vrij groot. Ook groot is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste B-segment hot hatchback: 16.695 euro. We trappen af in Duitsland.

Opel Corsa OPC – vanaf 36.849 euro

De Corsa OPC maakt gebruik van een 1,6-liter viercilinder turbobenzinemotor met 207 pk. Hij kost 36.849 euro. Veel geld, maar de uitrusting is er dan ook naar. Alleen één belangrijke optie ontbreekt: het Performance Pakket, bestaande uit Brembo High Performance remschijven, 18-inch lichtmetalen OPC-wielen en een mechanisch sperdifferentieel. Het Performance Pakket kost 1.999 euro. Dat brengt de prijs al op 38.848 euro. De Opel is dus duur, maar wel erg goed. Een old school scheurijzer.

Mini Cooper S John Cooper Works – vanaf 42.900 euro

Het kan nog veel duurder. Kijk maar naar deze Mini Cooper S John Cooper Works. Die is er namelijk pas vanaf 42.900 euro. Maar dan heb je ook de nodige performance: 231 pk en 320 Nm, een topsnelheid van 246 km/h en een 0-100-sprint van 6,3 seconden. En natuurlijk een fantastische wegligging en de nodige personalisatieopties. Alleen loopt de prijs met dat laatste wel weer heel erg snel op richting de 55.000 euro of zelfs nog meer. Een stuk bereikbaarder is de Mini Cooper S, leverbaar vanaf 33.900 euro. Met 192 pk en een 0-100-sprint van 6,8 tellen is ook die versie absoluut heel erg leuk.

DS 3 Performance – vanaf 33.380 euro

Voor de prijs van een Mini Cooper S neem je bij DS de DS 3 Performance mee naar huis. Een groot pluspunt van deze DS is dat de auto standaard een Torsen-sperdifferentieel heeft, maar zo verfijnd als de Mini is de DS niet. Hij mist wat comfort en scherpte. Toch is het een hele fijne hot hatchback. Het onderscheidende uiterlijk is een andere reden om voor de DS 3 Performance te kiezen.

Renault Clio R.S. 220 Trophy – vanaf 30.290 euro

Er is sowieso veel aanbod uit Frankrijk. Naast de DS 3 Performance kun je ook nog bij Renault en Peugeot terecht. Eerst even de Renault. Je kan kiezen uit een Clio R.S. met 200 pk (30.290 euro) of een Clio R.S. 220 Trophy (vanaf 33.990 euro). Die laatste heeft onze voorkeur. Niet alleen dankzij de 220 pk sterke turbomotor, maar ook door het verlaagde Renault Sport-onderstel en de Michelin Pilot Super Sport-banden waardoor de Clio RS net even wat scherper wordt. Een sperdifferentieel heeft de Clio RS standaard.

Peugeot 208 GTi – vanaf 29.700 euro

Bij Peugeot is dat anders. De reguliere Peugeot 208 GTi met 208 pk kost 29.700 euro. De Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport, eveneens met 208 pk, kost 33.700 euro. Wat rechtvaardigt die meerprijs? Onder meer een limited-slipdifferentieel, een verlaagd onderstel met stijvere vering en specifieke kalibratie van de ESP en stuurbekrachtiging. Kortom: je krijgt een scherpere auto. Aan stuurplezier is geen gebrek, want mede door het compacte iCockpit-stuurwiel stuurt de 208 GTi lekker scherp.

Alfa Romeo Mito Veloce – vanaf 28.350 euro

Als het echt goedkoper moet, dan kun je altijd nog aankloppen bij Alfa Romeo. Een volbloed hot hatchback is de Alfa Romeo Mito Veloce met 170 pk niet echt, maar de auto is absoluut wel sportief. Dat komt onder meer door de zestraps TCT-automaat met dubbele koppeling die vlot door de versnellingen ratelt. Hij sprint in 7,3 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 219 km/h. Een nadeel van de Mito Veloce is de wat rauwe aandrijving voor. Hij mist wat verfijning en is natuurlijk al verouderd, al kan de auto weer een paar jaartjes vooruit dankzij een recente facelift.

Audi S1 – vanaf 45.045 euro

Wil je vierwielaandrijving? Dan is er maar één keuze: de Audi S1. Een fantastisch scheurijzer met haast sportautoachtige prestaties. Voorin ligt een 2,0-liter geblazen vierpitter met 231 pk – gelijk aan de Mini John Cooper Works – en maar liefst 370 Nm. Daarmee sprint de Audi S1 in slechts 5,8 seconden naar 100 km/h en door naar een top van 250 km/h. Het is de snelste hot hatchback in het B-segment. De Audi S1 is met een vanafprijs van 45.045 euro ook de duurste auto in dit overzicht.

Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI – vanaf 29.590 euro

Het prijsverschil tussen de Audi S1 en nieuwe Volkswagen Polo GTI is fors: ongeveer 15.000 euro. Volkswagen levert de nieuwe Polo GTI met een 2,0-liter TSI-motor met 200 pk. Hij is er vanaf 29.590 euro voor de versie met zestraps automaat. Vanaf het tweede kwartaal van 2018 is de Polo GTI er ook met een handgeschakelde zesbak. De vorige Polo GTI met 192 pk sterke 1.8 TSI moest 28.490 euro opbrengen. Vanaf eind oktober start de levering van de nieuwe Polo GTI.

Welke modellen ook absoluut in dit overzicht thuishoren zijn de nieuwe Ford Fiesta ST, Toyota Yaris GRMN en nieuwe Seat Ibiza Cupra. Van de eerste twee zijn al wat specificaties bekend, behalve nog van de nieuwe Ibiza Cupra.

Seat Ibiza Cupra

De vorige Seat Ibiza Cupra met dezelfde 192 pk sterke 1.8 TSI-motor uit de vorige Polo GTI moest 24.685 euro opbrengen en was daarmee verreweg de meest voordelige hot hatchback. Voor de nieuwe Ibiza Cupra rekenen we op dezelfde specificaties als de Polo GTI, dus ook op 200 pk. De prijs? Reken op zo’n 26.000 tot 27.000 euro. Dat zou nog altijd heel erg scherp zijn.

Ford Fiesta ST

Door naar de Ford Fiesta ST: de enige hot hatchback in dit overzicht met een geblazen driecilinder benzinemotor. De auto komt pas begin 2018 op de markt en heeft een reputatie hoog te houden. De vorige Fiesta ST werd door Autovisie namelijk bekroond tot beste hot hatchback. Voorin de nieuwe Fiesta ST ligt een nieuwe 1,5-liter driecilinder EcoBoost-motor met 200 pk en 290 Nm. De 0-100-sprinttijd bedraagt 6,7 seconden. Ford levert de Fiesta ST straks als driedeurs- en vijfdeurs hatchback. De prijs? Reken op zo’n 27.000 euro. Ford kennende wordt dit een hele fijne.

Toyota Yaris GRMN

De Toyota Yaris GRMN is de enige gelimiteerde hot hatchback in dit overzicht. Toyota produceert er namelijk maar 1.000 stuks van voor de hele wereld. Naar Europa komen er maar zo’n 350. De prijs? Nog volstrekt onduidelijk, net als de prestaties van deze Japanse hot hatchback. De aandrijflijn is wel bekend: een 1,8 liter viercilinder benzinemotor mét compressor en een vermogen van méér dan 210 pk. Een Torsen-sperdifferentieel is standaard. Begin 2018 komt de Yaris GRMN op de markt. En voor de volledigheid: GRMN is een afkorting voor ‘GAZOO Racing Masters of the Nürburgring’.