Duik in de prijslijst: Japanse exoten voor de liefhebber

Je bent gek op Japanse auto’s en wenst dolgraag een exclusieve, nieuwe Japanse sportauto te kopen. Waar kun je uit kiezen? Een duik in de prijslijst resulteert in tien opties.

Toyota GT86 & Subaru BRZ

Kiezen tussen een Toyota GT86 of Subaru BRZ is knap lastig. Een boxermotor past beter bij een Subaru, maar Toyota heeft met de legendarische AE86 laten zien dat achterwielaandrijving ook perfect bij het merk past. Zijn er dan echt grote verschillen, afgezien van het uiterlijk? Vrijwel niet, alleen lijkt de BRZ een iets stijvere set-up te hebben. De prestaties zijn gelijk: beide auto’s hebben 200 pk en sprinten in zo’n 8 tellen naar 100 km/h. De Toyota GT86 kost 48.125 euro met automaat of 52.825 euro met handbak. Subaru hanteert één prijs voor de BRZ: 51.295 euro voor een handbak óf automaat. Qua prijs is de BRZ dus iets in het voordeel als je zelf wenst te schakelen. De automaat is bij Toyota voordeliger.

Subaru WRX STI

De BPM blijft slachtoffers maken. Een auto die in een verder verleden al werd getroffen door de BPM-kogel is de overheerlijke Subaru WRX STI: een dinosauriër met een oerdegelijke aandrijflijn. Dit ouderwetse rallykanon stond ooit in de prijslijst voor 80 mille, maar moet tegenwoordig al 90.095 euro kosten, waarvan 48.615 euro in de BPM-pot verdwijnt. Heb je het lef om een exemplaar te kopen, dan heb je een auto om te koesteren. De WRX STI is namelijk een fantastisch analoog wapen in een digitaal tijdperk. 1.482 kilogram zwaar, 300 pk en 407 Nm sterk en dan die looks: een statement. Autoliefhebbers maken spontaan een buiging.

Infiniti Q60S 3.0T AWD

Nagenoeg dezelfde vanafprijs als de Subaru WRX STI heeft de Infiniti Q60S met 405 pk en 475 Nm sterke 3,0-liter biturbo V6 en vierwielaandrijving. De kosten? 90.130 euro, waarvan 45.884 euro BPM. Naast indrukwekkende looks biedt de Infiniti Q60S ook imponerende prestaties, want hij sprint in 5,0 seconden naar 100 km/h. Het gewicht van de Q60S is niet iets om over naar huis te schrijven: 1.874 kilogram. Infiniti levert dezelfde motor ook in de Q50S.

Nissan 370Z

Je hoort er nooit meer iets van, maar de Nissan 370Z is in de prijslijsten nog springlevend. Duur is ‘ie wel, want Nissan vraagt 97.950 euro voor de coupé en 100.850 euro voor de roadster, beide voorzien van een romige 3,7-liter V6 met 328 pk en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De versies met zeventraps automaat zijn iets duurder: 99.950 euro voor de coupé en 102.850 euro voor de roadster.

Nissan 370Z Nismo

Ben je een échte liefhebber en wil je de coupé? Ga dan op z’n minst voor de 370 Nismo. Die heeft 344 pk en kost 105.200 euro. Bovendien heeft de 370Z dan de looks die de auto hoort te hebben. Zo scherp als de 350Z is de 370Z niet, maar de sportauto biedt nog altijd volop rijplezier.

Lexus RC F

Het is een klap geld: 134.305 euro. Natuurlijk door de BPM, want 52.890 euro van de RC F-prijs is BPM. De Lexus RC F is het toch meer dan waard. Niet alleen vanwege de samurai-styling, maar ook door de rijdynamiek die deze Lexus biedt. Het is een van de weinige coupés die niet aan de beademing ligt. Voorin ligt namelijk een atmosferische, hoogtoerige 5,0-liter V8 met 477 pk. Qua styling maakt de RC F Carbon Edition de meeste indruk, onder meer door het Carbon Pack bestaande uit een koolstofvezel achterspoiler, dak en motorkap. Deze uitvoering heeft bovendien het elektronisch geregeld sperdifferentieel achter met variabele momentverdeling. En dat wil je. Kost dat, zo’n RC F Carbon Edition? ‘Slechts’ 147.305 euro.

Lexus GS F

Betaal 13.000 euro meer en je krijgt een Lexus GS F met dezelfde motor. Deze Japanse lekkernij presteert te ondermaats voor de huidige concurrentie uit Duitsland en is ook verreweg het duurst (160.875 euro). Je moet dus echt een GS F-fan zijn om een exemplaar te kopen. De styling is daarentegen heel bijzonder. Een unieke sportsedan.

Lexus LC

Vooruit, nog een Lexus. De nieuwe LC. Deze coupé zal in Nederland door de prijsstelling zeer zeldzaam blijven. De prijs van de 354 pk sterke hybride LC 500h begint bij 116.495 euro. Acceptabel, maar voor de versie met 477 pk sterke V8 – die ook in de RC F en GS F ligt – betaal je al 166.630 euro. Op die laatste versie is het aanvinken van het Touring Pack (12.415 euro) haast een must, want actieve vierwielsturing, een inklapbare achterspoiler en variabele besturing zijn toch extra’s die je wenst te hebben. Maar reken eens uit: dan betaal je al 179.045 euro. Een BMW M6 Coupé met 560 pk kost 180 mille. Toch is dat niet de juiste concurrent. Een BMW 650i met 450 pk daarentegen wel. En die kost 125.900 euro: dik 40 mille goedkoper dan een standaard LC 500.

Nissan GT-R

Hou de Lexus LC 500 nog even in het achterhoofd. De keuze wordt namelijk extra lastig als je bedenkt dat Nissan een GT-R met 575 pk levert voor 165.900 euro: een auto met plaats voor vier, sensationele prestaties en dankzij de laatste facelift ook nog met behoorlijk wat luxe en comfortabel. Je koopt bovendien een rijdende legende. Godzilla in de garage, dat kunnen niet veel mensen je navertellen. Nissan hanteert scherpe meerprijzen voor andere uitrustingsniveaus. Een GT-R Prestige (nappaleder en Bilstein DampTronic met drie standen) heb je bijvoorbeeld vanaf 170.900 euro. De Nissan GT-R Nismo met 600 pk vormt het vlaggenschip met een stevige prijs: 250.900 euro. Maar man, dan heb je wel iets bijzonders.

Honda NSX

Of koop je dan liever een andere iconische supercar waarop we meer dan tien jaar hebben moeten wachten? Juist, de Honda NSX. Een hypermodern precisie-instrument met een 3,5-liter V6-motor met twee turbo’s, aangevuld met drie elektromotoren. Niets minder dan een technologisch uithangbord, vooral dankzij de uitstekende Super Handling All-Wheel Drive. De aandrijflijn levert 581 pk en 645 Nm. Maar een NSX is niet goedkoop. Een exemplaar kopen is ook lastig, want in Nederland zijn geen officiële dealers te vinden. Hij kost in ieder geval 185.000 euro exclusief belastingen. Mét overheidsdonaties praat je dus al snel over een prijs die in de buurt komt van de Nissan GT-R Nismo.