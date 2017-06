Duik in de prijslijst: premium estates

Ook al neemt de populariteit van sedans wereldwijd toe, de estate is nog altijd springlevend. Zelfs in het segment van de BMW 5 Serie en Audi A6. Welke premium estates zijn er op dit moment leverbaar en welke heeft de grootste bagageruimte? Een duik in de prijslijst geeft antwoord.

Wat is premium?

Premium is natuurlijk een lastig te definiëren begrip. Want wat is premium eigenlijk? Het is vooral een beleving, al kun je ook op basis van afwerking, materiaalgebruik, rijkwaliteiten en prijs bepalen of een auto premiumkwaliteiten heeft. Op basis van deze kenmerken komen we uit op de volgende vijf premium estates.

Jaguar XF Sportbrake

Helemaal nieuw is de Jaguar XF Sportbrake. Pas vorige week gepresenteerd, maar nu al te bestellen. De marktintroductie vindt plaats in oktober 2017. De XF Sportbrake maakt net als de XF sedan gebruik van een lichtgewicht aluminium architectuur. Dat maakt de Jaguar wendbaar en zuinig. Het motorenprogramma is bijzonder rijk, met als instapper een 2,0-liter viercilinder dieselmotor met 163 pk (vanaf 55.680 euro) en een 3,0-liter TDV6-turbodiesel met 300 pk als voorlopig topmodel (89.370 euro). En hoe zit het met bagageruimte? Die bedraagt 565 liter of 1.700 liter met de achterbank volledig neergeklapt. Prima cijfers, maar er is concurrentie uit Zweden.

Volvo V90

Inderdaad, door naar de Volvo V90: een échte lifestyle-estate die in dit overzicht verreweg het goedkoopst is. De Volvo is er namelijk vanaf 48.995 euro in combinatie met een 150 pk sterke dieselmotor. Op benzine rijden kan vanaf 56.195 euro (T5 met 254 pk). De V90 heeft een eigentijdse uitstraling en biedt bijzonder veel ruimte, maar wat rijden betreft is het niet de meest dynamische auto. Aan comfort geen gebrek hoor! Voordeel van Volvo is de standaard bijzonder rijke uitrusting. De value for money is dus groot. Net als de bagageruimte, want die bedraagt 560 liter of 1.526 liter met neergeklapte achterbank. Toch, in dit vergelijk, heeft Volvo de kleinste bagageruimte.

Mercedes-Benz E-klasse Estate

De ware bagageruimtekampioen is zonder twijfel de Mercedes-Benz E-Klasse Estate. Die heeft 640 liter tot 1.820 kilogram stallingsruimte. Opmerkelijk veel dus. Goedkoop is de E-Klasse Estate niet, want voor de E200 met 184 pk sterke benzinemotor vraagt Mercedes-Benz 58.480 euro. En dieselen kan pas vanaf 60.146 euro met een E 200d (150 pk). Groot pluspunt: alle motorvarianten hebben een negentraps 9G-Tronic automaat. De E-Klasse blinkt ook uit in comfort en bedieningsgemak. Die aspecten compenseren de stevige prijzen weer een beetje.

BMW 5 Serie Touring

Eveneens aan de prijs is de BMW 5 Serie Touring: als 520iA met 184 pk leverbaar vanaf 58.297 euro. En de 520d met 190 pk? Die kost op z’n minst 61.609 euro. Wat je krijgt is een van de meest dynamische estates in zijn klasse, al heeft de BMW 5 Serie ten opzichte van de vorige generatie wel iets aan aan dynamiek ingeleverd. Minder goed nieuws voor de liefhebber, maar fantastisch nieuws voor de massa die meer van comfort houdt. Qua afwerking is de BMW 5 Serie net als de E-Klasse superieur. Goed, dan nog even de bagageruimte: die komt uit op 570 of 1.700 met neergeklapte achterbank.

Audi A6 Avant

Is Audi dan de duurste? Nee, die ‘trofee’ staat in de prijzenkast van Mercedes-Benz. Qua prijstelling zit de Audi A6 Avant ver onder de BMW, Mercedes-Benz en zelfs de Jaguar XF Sportbrake. Audi levert voor 51.425 euro namelijk een 1.8 TFSI met 190 pk en dieselen kan vanaf 50.675 euro met een 2.0 TDI met 150 pk. Nette prijzen dus. Wees voorzichtig met de optielijst, want die laat de prijs in razendsnel tempo oplopen. De A6 is in dit overzicht niet de nieuwste, maar mede dankzij de laatste facelift nog altijd wel een hele fijne estate met een hoogwaardige afwerking en prima rijcomfort. En de bagageruimte is niet aan de kleine kant: 530 liter tot 1.680 liter.

De keuze

Wat moet je dan kiezen? Wil je value for money? Kies dan voor de stijlvolle Volvo V90. De Mercedes-Benz E-Klasse en Audi bieden optimaal comfort, waarbij de Audi scherper is geprijsd en de Benz net iets comfortabeler is. De BMW 5 Serie Touring en Jaguar XF Sportbrake zetten in op dynamiek. Zo is de markt afgedekt. Aan jou de keuze met welke estate jij op date gaat.