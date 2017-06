E3 2017: Belangrijkste racegames op een rijtje

De E3 2017 is voorbij, dus kunnen we terugkijken. Want ieder jaar is de belangrijkste gamebeurs ter wereld weer goed voor een aantal interessante nieuwe racespellen. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Forza Motorsport 7

Sony’s legendarische Gran Turismo-reeks heeft het een beetje laten liggen in de afgelopen jaren. Zozeer zelfs dat Microsofts Forza-serie langszij kon komen en uiteindelijk voor de inhaalactie ging. Het nieuwste deel is Forza Motorsport 7, dat na de zomervakantie in 4K-resolutie te spelen is op de nagelnieuwe Xbox One X. Porsche greep de onthulling aan om op de E3-beursvloer de nieuwe 911 GT2 RS te laten zien. Forza Motorsport 7 komt op 3 oktober uit voor de Xbox One en de pc en maakt op 7 november zijn Xbox One X-debuut.

Gran Turismo Sport

Zoals gezegd: Forza Motorsport heeft een aantal jaren geleden de… euhm… Gran Turismo-kroon van Gran Turismo afgepakt. Het nieuwste deel in de Sony-serie, Gran Turismo Sport, moet verloren terrein terugwinnen. Het spel had al in 2016 moeten uitkomen, maar werd uitgesteld tot 2017. Het is nog steeds niet bekend wanneer de releasedatum is. Sony houdt het vooralsnog op de herfst van dit jaar. Gran Turismo Sport komt alleen uit op de PlayStation 4.

Project Cars 2

De eerste Project Cars kwam uit in 2015 en was een bijzondere spel. Het werd ontwikkeld door Slightly Mad Studios met geld en hulp uit de game community. Project Cars werd goed ontvangen en nestelde zich als serieuze racer naast Forza en Gran Turismo. Project Cars 2 heeft volgens de makers het grootste aantal circuits ooit in een consolegame. Welke dat zijn, kunnen we op 22 september bewonderen. Dan verschijnt Project Cars 2 op de PlayStation 4, Xbox One en pc.

The Crew 2

The Crew (2014) was een ruwe diamant. Er mankeerde van alles aan, maar het idee was goed. Het spel liet spelers los in een enorme voorstelling van de Verenigde Staten, bevolkt met niet alleen computergestuurde auto’s, maar ook met andere The Crew-spelers. The Crew 2 probeert het concept tot perfectie op te poetsen en voegt nieuwe spelelementen toe. Nu zijn het niet alleen auto’s waarin je rond kunt tuffen in de VS, maar ook boten en vliegtuigen. The Crew 2 komt begin 2018 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de pc.

Need for Speed Payback

Electronic Arts kan maar geen genoeg krijgen van de Fast and the Furious-films, want ook Need for Speed Payback gaat op de straatracetoer. Deze is dan ook niet geschikt voor de serieuze gamers. Verwacht geen uitgebalanceerde rijmodellen en haarscherp gekalibreerde controls. Need for Speed Payback draait om de drift, om de rook, om de chaos. Of de game wat is, kunnen we op 10 november uitvinden, want dan komt Need for Speed Payback naar PlayStation 4, Xbox One en pc.