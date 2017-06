Autovisie Vlog: Eerste testnotities Mitsubishi Eclipse Cross

Prijs, exacte uitrusting en veel andere specificaties zijn nog niet bekend maar duidelijk is wel dat de Mitsubishi Eclipse Cross een zware tijd aangaat.

Want Mitsubishi stapt laat in deze populaire SUV-klasse waar ijzersterke concurrenten als de Hyundai Tucson, Peugeot 3008 en de Seat Ateca rondrijden. En dat zijn nog maar een tegenstanders, het aanbod is enorm. Is de Eclipse Cross goed genoeg om in dit segment te scoren. Jaco Bijlsma testte de SUV die tussen de ASX en Outlander dienst moet doen, in Spanje.