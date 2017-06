Eerste Testnotities: Volkswagen Arteon (2017)

Volkswagen noemt de nieuwe Arteon een Gran Turismo, Jaco Bijlsma test of deze claim klopt. Autovisie reed met de opvolger van Volkswagen Passat CC. De vierdeurs coupe is groter dan voorheen, heeft nu een vijfde deur en kost in de basis net geen 40 mille. Gaat deze nieuwe topper van Volkswagen een succesvolle loopbaan tegemoet?