Ferrari pakt weer titel International Engine of the Year

Het resultaat van Ferrari’s overstap op een geblazen motor wordt door de internationale jury van de Engine of the Year-verkiezing hoogst gewaardeerd. Voor de tweede maal wint de Italiaanse autobouwer met zijn V8-turbomotor de felbegeerde bokaal.

De 2017-editie van de International Engine of the Year-verkiezing, waarin Autovisie participeert, is net als vorig jaar gewonnen door Ferrari met zijn explosieve V8-turbomotor uit de 488 GTB. De Italiaanse krachtbron nam het in de verkiezing op tegen onder andere de 3.0 turbomotor uit de Porsche 911 en de 1.5-hybride-aandrijflijn uit de BMW i8.

Het is niet voor het eerst dat een krachtbron zijn titel prolongeert, maar het is tot op heden slechts weinig merken gelukt. BMW, Ford en Volkswagen gingen Ferrari voor. Het succes van de 670 pk sterke krachtbron wordt verder duidelijk door het aantal prijzen dat de 3.902 cc grote V8 met twee turbo’s sinds zijn lancering wist te pakken. Net als tijdens eerdere edities won het blok ook dit keer de categorieën Performance Engine en de klasse ‘3.0 tot 4.0’. Overigens pakte Ferrari in de klasse ‘motoren groter dan 4,0 liter’ de hoogste notering met de V12-motor uit de F12 TDF. Het blok kreeg 30% meer punten dan de nummer 2, de 5.2 V10 uit de Audi R8 en Lamborghini Huracán.

Best New Engine

Honda 3.5-hybrid

Best Green Engine

Tesla full electric

Best Performance Engine

Ferrari 3.9 twin turbo V8

Best Electric Powertrain

Tesla full electric

Tot 1,0 liter

Ford 999 cc driecilinder EcoBoost

1,0 tot 1,4 liter

PSA Peugeot Citroën 1.2-driecilinder

1,4 tot 1,8 liter

BMW 1.5-driecilinder hybrid

1,8 tot 2,0 liter

Porsche 2.0 Turbo

2,0 tot 2,5 liter

Audi RS 2.5-vijfcilinder

2,5 tot 3,0 liter

Porsche 3.0-zescilinder boxer

3,0 tot 4,0 liter

Ferrari 3.9 V8 twin turbo

Boven 4,0 liter

Ferrari 6262 cc V12