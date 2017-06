Fiat viert zestigste verjaardag 500 met Anniversario-model

Hieperdepiep hoera, hoera, hoera, de Fiat 500 bestaat volgende week exact zestig jaar. Reden voor een knalfuif op de kantoren van Fiat. De marketingafdeling komt al met een tweede cadeau. Van de nieuwste 500 komt een 500 Anniversario.

Fiat lanceerde eerder al de 50-60th om de zestigste verjaardag van het olijke rugzakje te vieren. Deze maand komt daar de 500 Anniversario bij. Voor de aankleding van het actiemodel heeft Fiat zich laten inspireren door de klassieke 500. Dat begint met de twee beschikbare kleuren voor het feestnummer. Hij is er in Sicilia Orange en Riviera Green. Het koetswerk is verder versierd met chromen accenten op motorkap en spiegelkappen. Verder plakt Fiat logo’s in de klassieke stijl op het ronde koetsje en zijn de 16 inch lichtmetalen velgen in klassiek ontwerp uitgevoerd.

Gestikte logo’s

Het interieur kenmerkt zich door speciale stoffen bekleding met horizontaal streepjesmotief op de stoelen. De exterieurkleur keert terug op het dashboard, in de biesjes en in de gestikte 500-logo’s op de stoelen.

Prijzen

Onder de kap huist een tweecilinder Twin Air-motor, goed voor 80 pk. Fiat vraagt voor de nieuwe uitvoering van de 500 minimaal € 19.095,-. Als Cabrio kost de 500 Anniversario € 20.095,-. Wie een automaat wenst, dient 1.000 euro bij te betalen.