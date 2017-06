No pressure! De Fisker Emotion ‘gaat de wereld veranderen’

Kijk even goed, want dit is de auto die “de wereld zal veranderen“. Henrik Fisker heeft op Twitter zijn Emotion getoond. En daar bedoelen we niet mee dat hij een potje heeft zitten janken, maar dat hij deze nieuwe elektromobiel heeft onthuld.

Hoewel, onthuld… Fisker heeft de Emotion flink lopen pluggen de afgelopen maanden, dus wisten we al ongeveer wat we te zien zouden krijgen. Een auto waarvan de vorm vooral door de windtunnel is bepaald, met hier en daar wat gekke details. Zoals de vlinderdeuren en de LIDAR-sensor in de neus. LIDAR is een samentrekking van Light en Radar, waarvoor pas later werd bedacht dat het voor LIght Detection And Ranging of Laser Imaging, Detection And Ranging zou kunnen staan.

“Fisker beweert dat de batterij van de Emotion de hoogste energiedichtheid ter wereld heeft”

De sensor hoort bij het autonome systeem van de Fisker Emotion. Alleen weten we niet wat de mate van autonomie van de auto zal zijn. Wel is bekend dat de Emotion een actieradius van meer dan 643 kilometer (400 mijlen) heeft. Volgens Henrik Fisker dan. Want hij beweert ook dat de batterij van de Emotion de hoogste energiedichtheid van alle batterijen ter wereld heeft. Het ding zou in negen minuten op te laden zijn. Sowieso bulkt Fisker van het vertrouwen, want hij riep inderdaad dat zijn nieuweling “de markt voor elektrische auto’s zal opschudden en de wereld zal veranderen”.

LEES OOK: VLF AUTOMOTIVE F1 V10 ROADSTER IS DAKLOZE FORCE 1

Fisker is bekend als de ontwerper van onder meer de BMW Z8, Aston Martin DB9 en Aston Martin V8 Vantage. Daarbij bracht zijn bedrijf Fisker Automotive de in Nederland redelijk populaire Karma op de markt. Drie jaar na de introductie ging Fisker Automotive echter failliet. De Karma leeft nu voort als Revero (van de Chinese Wanxiang Group) en als Destino (van het Amerikaanse VLF Automotive). Fisker was tevens directeur van Fisker Coachbuilt, dat speciale versies van de BMW 6 Serie (Fisker Latigo CS) en Mercedes-Benz SL (Fisker Tramonto) maakte.