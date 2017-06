Uw Garage Archief: Ford Model A (1931)

Dwars door ons Uw Garage-archief. Dirk Jongerling heeft in bijna vijftig jaar tijd veel verschillende Fords bezeten. Coupe’s, tweedeurs, vierdeurs, een pickup, maar er was één overeenkomst: het waren allemaal Model A’s. We rijden drie jaar geleden mee in zijn prachtige Model A 193 uit 1931.