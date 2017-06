Uw Garage: Studebaker Power Hawk (1956)

Al ruim 42 jaar is deze Studebaker Power Hawk in het bezit van Fokko de Haas, maar toch kwam hij enkele jaren geleden pas achter een heel mooi stuk geschiedenis van de auto. In deze aflevering van Uw Garage vertelt hij het verhaal achter deze prachtige Studebaker uit 1956.