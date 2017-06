Gevochten voor Brusselse Audi e-tron Sportback

Audi speelt een mooi spelletje. Het concern kondigt nu aan ook de e-tron Sportback in productie te nemen. Vanaf 2019 moet de elektrische hatchback in Brussel het levenslicht zien.

Maar dat wisten we toch al? Juist, Audi heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Alleen ontbrak de officiële bevestiging. Dat de Duitsers de productie in Brussel zouden onderbrengen is meer dan logisch. De Belgische fabriek is aangewezen als faciliteit voor de bouw van Audi’s elektromodellen, die in korte tijd op de markt komen. In 2018 start het elektro-offensief van de Duitsers met de SUV. De Sportback volgt een jaar later.

Overtuigd

Het idee van de e-tron Sportback kwam uit de koker van Audi’s designchef Marc Lichte en Vorstandsmitglied Dr. Dietmar Voggenreiter. De rest van het Audi-management was in eerste instantie niet direct overtuigd van het concept. “Er was twijfel over de e-tron Sportback, maar Marc en ik vonden dat we een dergelijke auto moesten bouwen. Toen we de eerste ontwerpen lieten zien, was iedereen meteen overtuigd, maar we moeten helaas nog twee jaar geduld hebben voordat hij in de showroom staat”, zegt Dr. Dietmar Voggenreiter in gesprek met Autovisie.

Verschillende versies

Op de autoshow in Shanghai afgelopen april presenteerde Audi alvast een studiemodel van de elektrische Sportback. Deze 4,90 meter lange en 1,98 brede hatchback is nagenoeg productierijp. Het wordt na de vijfdeurs SUV (2018) het tweede Audi-model dat specifiek als elektroauto ontwikkeld is. Door zijn silhouet en bodemsectie kan er zelfs geen verbrandingsmotor in de neus. De bodemplaat is ingericht voor het 95 kWh sterke accupakket (of waterstoftanks) en het front is zodanig ontworpen dat het gestroomlijnd en dus grotendeels gesloten is. De SUV en de Sportback krijgen dezelfde aandrijflijn. Audi gaat verschillende versies aanbieden, met aan de onderkant van het programma een op efficiency gerichte uitvoering met een actieradius van 500 km en een performanceversie bovenaan. “Je zou de performanceversie als de S-versie van de e-tron kunnen zien”, geeft Voggenreiter aan, maar dat is nog niet het absolute topmodel.

Benamingen

“Misschien dat we in de toekomst met een RS-achtige uitmonstering komen, maar daarover is nog geen besluit genomen”. De aanduiding e-tron wordt voor verschillende elektrische aandrijvingsvormen gebruikt, zowel in combinatie met een verbrandingsmotor, een accupakket of met waterstofbrandstofcel. Voggenreiter trekt de vergelijking met de Quattro en Quattro Sport uit de jaren tachtig, die destijds als zelfstandige modellen werden gepositioneerd om de Quattro-naam te laden. “De e-tron SUV en e-tron Sportback krijgen dezelfde taak. Na het duo komt er nog een compact model bij.” Hoe de fabrikant de benamingen gaat doen, is nog niet bepaald. “Het zou mogelijk zijn dat we kiezen voor E-Tron 6 etc. etc.”

Rekenen

Audi zal de E-tron-modellen via alle reguliere dealers gaan verkopen, mits die voldoen aan de eisen die de fabrikant stelt. Zo dient de werkplaatsuitrusting ingericht te zijn op de batterijtechniek en moeten er laadpunten zijn. “Maar feitelijk krijgen alle dealers op termijn de e-tron, aangezien in de toekomst alle modellen geëlektrificeerd worden. In 2018/2019 ligt het omslagpunt voor stekkerauto’s. De verbeterde batterijtechniek en de uitgebreide laadinfrastructuur zorgen voor meer vraag naar elektrische auto’s, met name naar modellen met een actieradius van zo’n 500 km. Met een dergelijke reikwijdte vindt de consument de elektroauto geschikt als dagelijks vervoermiddel. Vandaar dat wij ook wachten tot 2018. We denken dat we goede verkoopcijfers kunnen draaien met de e-tron doordat we de auto attractief geprijsd in de markt zetten. We zijn nu druk aan het rekenen.”