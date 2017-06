Panoz wil naar Le Mans met elektrische Green4U GT-EV

Don Panoz heeft iets met vreemde autoconcepten. Hij is niet alleen de man achter de Panoz-straatauto’s en -racewagens, maar kwam ook op de proppen met die wonderlijke DeltaWing. Gisteren introduceerde hij weer iets bijzonders: de Green4U Panoz Racing GT-EV.

Zoals de aanduiding GT-EV al aangeeft, is de Green4U een elektrische racewagen. Het opmerkelijk eraan is echter de plaatsing van de batterijen. Die zijn verdeeld over het midden en de rechterkant van de auto, terwijl de coureur uiterst links daarnaast zit. Het voordeel hiervan schijnt te zijn dat de batterijen tijdens een pitstop gemakkelijk te verwisselen zijn.

Op papier komt de Green4U voorrijden met een vermogen van 600 pk, een topsnelheid van 290 km/h en een actieradius op racesnelheid van ongeveer 144 – 177 kilometer. Hij is ontworpen met twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras. Qua gewicht zou de Green4U moeten uitkomen op ongeveer 1250 kilogram.

Don Panoz hoopt de auto over enkele tijd te kunnen inzetten als experimenteel voertuig tijdens de 24 uur van Le Mans. Volgens hem zou een straatversie van de Green4U ook mogelijk zijn. Maar dat zei hij van de DeltaWing ook. Die vernieuwende racewagen debuteerde in 2012 op Le Mans, maar moest na 75 ronden opgeven.