Hennessey Venom F5 mikt op topsnelheid van 466 km/h

Hennessey Performance Engineering neemt wederom Bugatti op de korrel. Volgens oprichter John Hennessey moet de nieuwe Venom F5 sneller worden dan de Chiron.

En nee, de Venom F5 is niet genoemd naar de functietoets F5 of de Northrop F5 Tiger, maar naar een stormcategorie. Een tornado van het niveau F5 haalt windsnelheden tussen de 420 en 510 km/h per uur. De Hennessey Venom F5 moet straks ongeveer 466 km/h kunnen halen. Ter vergelijking, een Bugatti Chiron is begrensd op 420 km/h.

“De Venom F5 is niet genoemd naar de functietoets F5, maar naar een stormcategorie”

De voorganger van de F5 was de Venom GT. Deze opgeblazen Lotus Exige werd aangedreven door een 7,0 liter twinturbo V8 met meer dan 1400 pk. De Venom GT werd in 2014 officieus de snelste productieauto ter wereld. Zijn record van 435 ,31 km/h werd echter niet erkend. De Venom GT was volgens Guinness World Records geen productieauto (minimale productie: 30 stuks) en zijn topsnelheid werd slechts één keer gehaald (had twee keer moeten zijn).

ONDER DE HAMER: HENNESSEY VENOM GT SPYDER VAN STEVEN TYLER

Volgens Hennessey heeft de Venom F5 geen Lotus-genen meer. Hij heeft een eigen chassis, een eigen design, maar uiteraard wel weer een enorme , ruim 1400 pk sterke twinturbo V8 achterin. Die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of aan een gerobotiseerde handbak (een automaat met dubbele koppeling zou niet sterk genoeg en te zwaar zijn).