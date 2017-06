Het autonieuws van week 22

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Terugblik: Autovisie Cars & Coffee XXL 2017

De zesde editie van Autovisie Cars & Coffee XXL was groter dan ooit. Met ruim 6.000 bezoekers en meer dan 1.000 bijzondere auto’s was het een fantastisch evenement met uiterst diverse auto’s. Van prachtige klassiekers tot serieuze supercars en natuurlijk heel wat tuning. Deze drie getunede auto’s sprongen er Autovisie Cars & Coffee XXL 2017 uit. Bekijk ook de klassiekers en sfeerimpressie van Autovisie Cars & Coffee XXL 2017.

Duik in de prijslijst: hot hatchbacks met beste euro-pk-verhouding

We struinen allemaal de supermarkt af voor de beste deals. Vanuit dat perspectief werpen wij een blik op het aanbod hot hatchbacks in het C-segment. Het aanbod is gigantisch: op dit moment zijn er maar liefst veertien hatchbacks met sportieve genen. Bij welk model betaal je de minste euro’s per pk? Een duik in de prijslijst biedt inzicht.

Met Porsches hoor je te rijden

Heb jij een Porsche 911 R gekocht en hem daarna meteen van de hand gedaan voor een krankzinnig bedrag? Dan heeft Porsche je in de smiezen en is de kans uiterst klein dat je in de toekomst nog een speciale Porsche mag kopen. Volgens Porsche moet het afgelopen zijn met dat gespeculeer. Met Porsches hoor je te rijden.

Autovisie TV: Aflevering 12

Alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Autovisie TV. Werner onderzoekt of de elektrisch rijdende Tesla S P100D dezelfde beleving geeft als de brandstof slurpende Mercedes-AMG E 63 S. Ook gaat hij op bezoek bij tuningbedrijf Brabus, dat een rijke historie heeft in het modificeren van auto’s uit de Daimler Groep. Bekijk de aflevering hieronder terug.

Aston Martin noteert zwarte cijfers

Als de Aston Martin DB11 zou falen, dan was het wellicht over en uit voor Aston Martin. Een geluk: de DB11 is een groot succes! Zelf zo’n groot succes, dat Aston Martin in het afgelopen kwartaal voor de eerste keer in lange tijd weer zwarte cijfers heeft geschreven.

Mercedes-AMG Project One

Heeft Mercedes-AMG zijn verstand verloren? Een Formule 1-achtige aandrijflijn, bestaande uit een 1,6 liter V6 turbomotor met vier elektromotoren, in een straatauto lijkt wat overdreven, toch? Echt niet, volgens AMG. Hoe de aandrijflijn van de hypercar Project One precies in elkaar steekt, lees je hier.

Minimalisme in Tesla Model 3

Een instrumentarium? Nergens voor nodig, als het aan Elon Musk ligt. Minimalisme, dat is de beste omschrijving van het dashboard van de Model 3.

Saab 9-3 is terug!

Vijftien jaar oud is de Saab 9-3 en toch oogt het nieuwe ontwerp van National Electric Vehicle Sweden (NEVS) nog behoorlijk fris. Wat een paar blauwe details en een futuristisch ogende koplampen niet kunnen doen. Ohja, de NEVS 9-3 is ook elektrisch.

Succes-Lambo!

De titel ‘meest succesvolle Lamborghini’ staat nog altijd op naam van de Gallardo. Daarvan produceerde Lamborghini 14.022 exemplaren. Toch is de nieuwe Huracán hard op weg om dat verkooprecord over niet al te lange tijd te verpulveren.

McLaren F1 blijven koesteren

McLaren zal de F1, inmiddels al 25 jaar oud, altijd blijven koesteren. Autovisie sprak eerder dit jaar met James Bank van McLarens MSO (Special Operations) over de toekomst van de beroemde en bejubelde F1. Volgens hem zal McLaren er alles aan blijven doen om alle F1’s in topconditie te houden. Lees hier het interview.