Het autonieuws van week 23

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Duik in de Prijslijst: Realistisch prijsbeeld van auto’s in het A-segment

In het A-segment telt elke euro. Daarom is in het A-segment niets zo belangrijk als de prijsstelling. Des te merkwaardiger is het dat automerken lokprijzen hanteren voor A-segmentmodellen waarin basisbehoeftes als een radio en airco vrijwel altijd ontbreken. Welke prijzen verschijnen er op de prijskaartjes als een A-segment hatchback wél over deze comfortvoorzieningen beschikt? Of beter gezegd: welk automerk prijst zijn modellen het beste aan?

Eerste testnotities: Volkswagen Arteon

Volkswagen noemt de nieuwe Arteon een Gran Turismo. Is dat terecht? Jaco Bijlsma, hoofdredacteur van Autovisie, reed als eerste met deze opvolger van Volkswagen Passat CC om het antwoord op die vraag te vinden. Gaat de Arteon een succesvolle loopbaan tegemoet?

Alle liefhebbers verzamelen: Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Porsche is terug in de 600+ pk-club met een gelimiteerde uitvoering van de 911 Turbo S. Hoewel het model niet om een paar extra paarden verlegen zit, krijgt de Turbo S ze toch. Porsche produceert niet meer dan 500 exemplaren. De prijs? Meer dan 300.000 euro!

Peugeot ziet brood in pick-up

Geniet nog maar even van modellen als de 308 GTi en 208 GTi. Er komt een tijd dat Peugeot het even zonder gaat doen. De focus ligt op het uitbrengen van een pick-upmodel.

Elon Musk moet iets opbiechten

Tesla heeft tijdens een aandeelhoudersvergadering het eerste korrelige beeld van haar compacte crossover getoond: de Model Y. Toch was dat niet eens het absolute hoogtepunt.

Daar staat ‘ie dan: de Kia Stonic

Het is een optelsom: Hyundai komt met de B-segment crossover Kona en dus komt ook Kia met een compacte B-segment crossover. De auto van Kia gaat Stonic heten en komt in de tweede helft van 2017.

Dan mag de Hyundai Kona niet ontbreken

Hyundai meldt doodleuk dat het nog wat “verdere details” van de aankomende Kona heeft onthuld. Euhm… Hyundai… Dit zijn geen details. Dit is gewoon de hele auto hoor.

Autovisie TV: Mulholland Drive in de Maserati Levante

De beste weg van Californië. Zo wordt Mulholland Drive ook wel genoemd. Werner Budding gaat in deze aflevering van Autovisie TV in een Maserati Levante op zoek naar de geheimen van de weg. Wat heeft Mulholland Drive bijvoorbeeld met televisiepresentator Jay Leno te maken? Veel kijkplezier.

Een Porsche voor de dorst

Het Engelse blad Evo mocht alvast een rondje mee in een 911 GT2 RS-prototype en kreeg van Porsche het nodige ingefluisterd. Ook iets over waterinjectie.

Een Aston Martin met middenmotor

De ‘Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracán en McLaren 720S’-taart smaakt zo goed, dat ook Aston Martin een punt wenst. Daarom komt het Britse merk in 2020 met een supersportwagen met middenmotor.

TVR naar Goodwood

Het is moment is bijna daar: de onthulling van de nieuwe TVR. Het Britse sportautomerk presenteert de nieuwe sportauto tijdens de Goodwood Revival (8 – 10 september). Wij kunnen niet wachten!