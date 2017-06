Holy sheik: Mulliner bouwt Bentley Bentayga voor de valkerij

Het Midden-Oosten, een regio met eindeloze woestijnduinen, gigantische olievoorraden en een belangrijke afzetmarkt voor Bentley. Dat is ook Mulliner niet ontgaan.

Vorig jaar was het aandeel van het Midden-Oosten in de wereldwijde Bentley verkopen meer dan 11%. De meerderheid van de 1.239 exemplaren vonden in in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een nieuwe eigenaar. In die twee landen leeft de valkerij enorm onder de doelgroep. Om die reden levert Bentley de Bentayga Falconry by Mulliner. Achterin de opper-SUV een met kurk afgewerkt compartiment voor alle benodigdheden, zoals de bekende lederen handschoen van de valkenier, lederen oogkapjes voor diens valk, een verrekijker en gps-apparatuur. Helemaal nieuw is de unit niet. Eerder zagen we al een vergelijkbare set in de Bentayga Fly Fishing by Mulliner.

Bentley bezetenheid

Wel uniek is de voorstelling van een valk boven het woestijnlandschap op het dashboard aan de passagierskant. Liefst 430 verschillende stukjes hout en negen dagen handwerk zijn er voor dit kunststukje nodig, aangezien elk stukje vier behandelingen ondergaat voordat het ingezet kan worden. Uiteraard niet zonder individuele inspectie en kwaliteitscontrole. Prijzen van het pakket zijn niet bekend, maar Bentley en Mulliner rekenen erop dat de doelgroep niet op een paar centen hoeft te kijken. De prijzen voor de meest gezochte vogelsoort, de sakervalk, kunnen namelijk oplopen tot circa 1 miljoen dollar. Dit maakt van valkerij een uiterst elitaire aangelegenheid.