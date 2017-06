Nieuwe Honda Accord krijgt Civic-achtige coupélijn

Als de nieuwe Honda Accord qua design de Civic-richting op gaat, is dat een hele goede zaak. Helaas heeft weliswaar de hele wereld daar wat aan, maar wij niet.



De Accord is immers al een hele tijd niet meer leverbaar in Nederland. En dat is jammer. Want ook al kochten weinig mensen de laatste jaren nog een Accord, toch was het een fijne, goedgebouwde en aantrekkelijke gestileerde auto. Maar goed, misschien komt de grote Honda ooit nog eens terug in ons kikkerlandje.

“In de rest van de wereld is de Accord als vanouds een groot succes”

In de rest van de wereld – vooral in de Verenigde Staten en Azië – is de Accord als vanouds een groot succes. Het huidige model is sinds 2013 op de markt en wordt volgend jaar afgelost. Bijgaande tekening van Honda laat alvast een beetje zien wat we kunnen verwachten. En dat is een duidelijke Civic-neus en een coupéachtige lijn, eveneens à la Civic.

De Accord is straks niet langer leverbaar met een V6. Er komt een 1,5 viercilinder turbomotor, een 2,0 liter viercilinder turbomotor en een Accord Hybrid, die een atmosferische tweeliter koppelt aan een elektromotor. Op transmissiegebied zijn een handgeschakelde zesbak, een tientraps automaat en een CVT leverbaar. De nieuwe Accord wordt op 14 juli onthuld.