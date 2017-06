Honda Civic Type R nestelt zich tussen VW Golf R en Ford Focus RS

Met een vermogen van 320 pk duikt de fonkelnieuwe Honda Civic Type R tussen de Volkswagen Golf R (310 pk) en de Ford Focus RS (350 pk), maar dat geldt niet voor de prijsstelling. De Japanse autobouwer vraagt iets minder voor zijn hot hatch dan genoemde concurrenten.

Prijzen

De Type R komt in twee uitvoering op de prijslijst te staan, een naamloos instapmodel en een GT. De vanafprijs bedraagt € 53.980,-. Voor de letters GT in de aanduiding dient € 2.900,- te worden bijbetaald. Met een prijs van net geen 54 mille ligt het prijskaartje 171 euro onder die van de Golf R. Het prijsverschil met de Focus RS bedraagt 586 euro.

Snelste

Op papier verhouden de drie zich heel goed tot elkaar. De Honda Civic Type R komt met een geblazen 2.0 VTEC-motor voor de dag waaruit de Japanse ingenieurs 320 pk putten. Het koppel van de viercilinder ligt op 400 Nm, en is bij 2.500 tot 4.500 toeren voorhanden. Met het blok in het vooronder sprint de vijfdeurs hatchback in 5,7 tellen van stilstand naar 100 km/h. De top bedraagt 272 km/h.

LEES OOK: HONDA CIVIC TYPE R IS WEER KING OF THE RING

Sprint

Wat topsnelheid betreft, verslaat de in Engeland gebouwde hot hatch beide concurrenten. De Golf R komt tot een elektronisch afgeregelde 250 km/h, de Focus RS laat 266 km/h noteren. De Civic Type R schopt het echter tot 272 km/h. Maar wat het acceleratiecijfer betreft, moet de Japanners de Duitser en Amerikaan voorlaten. De snelste Golf accelereert in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/h, de Focus in slechts 4,7 tellen. Beide modellen zijn dan ook vierwielaangedreven, tegenover louter voorwielaandrijving voor de Honda.

Video en magazine

Welke van de drie de beste optie is, hoor en lees je snel. Momenteel rijdt Autovisie-testrijder Peter Hilhorst met de snelle Japanner. De video daarvan komt binnenkort online en binnenkort lees je er alles over in Autovisie Magazine!

Honda Civic Type R:

2.0 Turbo, 320 pk

0-100 km/h: 5,7 s, top: 272 km/h

Volkswagen Golf R:

2.0 Turbo, 310 pk

0-100 km/h: 5,1 s, top: 250 km/h

Ford Focus RS:

2.3 Turbo, 350 pk

0-100 km/h: 4,7 s, top: 266 km/h