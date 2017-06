Meer varianten Honda Civic Type R op komst

Hot hatchbacks gaan niet alleen snel de Nordschleife rond, maar ook binnen no time van verkoopsucces naar ‘oh ja, die is er ook nog’. Honda denkt daar wat op gevonden te hebben. Het merk wil gefaseerd extra varianten van zijn Civic Type R introduceren.

“We hopen dat we onze verkopen stabieler kunnen houden door geleidelijk meer varianten [van de Honda Civic Type R] op de markt te brengen”, zei Honda-technicus Hideki Matsumoto tegen Automotive News. Op die manier zou Honda, à la Porsche met zijn vele 911-varianten, de interesse in de Civic Type R hoog willen houden.

“Honda wil de interesse in de Civic Type R hoog proberen te houden”

Wat komt er dan aan? Nou, dat is uiteraard nog niet officieel bekend, maar denk aan een meer hardcorevariant (om in 911-termen te blijven: GT3 of GT3 RS), een vierwielaangedreven versie en een meer comfortabel model. Over die laatste zegt Matsumoto dat Honda denkt aan een Civic Type R “die meer gericht is op het grand touring-aspect”.

De Honda Civic Type R is uitgerust met een 2,0 liter viercilinder turbomotor, die 320 pk en 400 Nm produceert. Daarmee gaat de gevleugelde Japanner in 5,7 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt hij een top van 272 km/h. In Nederland is de Honda Civic Type R te koop vanaf 53.980 euro.