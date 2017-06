Honda NSX wint Beste Nieuwe Motor 2017

Waar Honda als motorenbouwer in de Formule 1 zich van de allerslechtste kant laat zien, daar scoort het merk in de verkiezing International Engine of the Year 2017 een topnotering. De aandrijflijn van de fonkelnieuwe Honda NSX is uitgeroepen tot Best New Engine 2017.

De fonkelnieuwe hybride-aandrijflijn van de NSX bezorgt (voor even) een glimlach op de gezichten van Honda’s motorenbouwers. De 3,5 liter V6-motor gekoppeld aan twee elektromotoren wist met een overtuigende voorsprong de andere kandidaten achter zich te laten. Met 143 punten bedroeg de afstand tot de nummer 2, de kakelverse 2.0-dieselmotor van Mercedes-Benz, exact 27 punten.

Zesde notering

In de categorie ‘motoren van 3,0 tot 4,0 liter’ kwam de aandrijflijn echter niet verder dan de zesde notering. Met slechts 68 punten moest de Japanse hybridetechniek achtereenvolgens Ferrari’s 3.9 V8, Mercedes’ 4.0 V8, Porsches 4.0-boxer, Porsches 3.8-boxer en de McLaren 3.8 V8 turbo voor zich dulden.

Twaalf maanden

Om mee te strijden in de categorie ‘Best New Engine’ dient de krachtbron in de twaalf maanden voor de prijsuitreiking in een personenauto te zijn aangekondigd. Het blok dient op de dag van de verkiezing in tenminste één land leverbaar te zijn. Aan de International Engine of the Year-awards doen alleen motoren voor personenauto’s mee.

Elektromotoren

Honda past in de NSX een zescilinder met een blokhoek van 75 graden en een slagvolume van 3,5 liter toe. Het blok is gekoppeld aan twee elektromotoren, waardoor de aandrijflijn tot een gecombineerd motorvermogen van 560 pk komt en een koppel genereert van 645 Nm. Met deze cijfers sprint de sportwagen in 3,2 tellen van stilstand naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 307 km/h. Het verbruik bedraagt op papier 10 l/100 km. De CO2-uitstoot bedraagt 228 g/km.