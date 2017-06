Huracán hard onderweg populairste Lamborghini ooit te worden

Met een productievolume van 14.022 stuks is de Gallardo de meest succesvolle Lamborghini ooit. Maar die positie van Lambo’s eerste V10-sportwagen staat onder druk. De Huracán lijkt de recordverkoop over niet al te lange tijd te verpulveren.

De Gallardo deed elf jaar om tot een productievolume van ruim 14.000 stuks te komen. Dat betekent een gemiddelde jaarafzet van 1402 stuks. Maar de Huracán laat momenteel een bijna twee keer zo hoog productievolume per jaar noteren. Recent rolde namelijk het 8.000e exemplaar van de sportwagen van de band. En de supercar is nog maar drie jaar onderweg…

Aventador

Met een 8000 gebouwde exemplaren is de Huracán reeds de op een na meest gemaakte Lamborghini ooit. Hij is de Aventador gepasseerd. Van dat topmodel zijn er tot op heden meer dan 6200 stuks vervaardigd, waarmee het model op de derde plaats staat. De Murciélago neemt met dik 4000 units de vierde plaats in.

Vierde variant

De Huracán verscheen in 2014 op de markt. Vorig jaar kwam daar de Huracán Spyder bij en recent stelde Lamborghini de 318.813 euro kostende Performante voor. De eerstvolgende variant is de Spyder Performante.