Dit is de nieuwe Aston Martin Vantage

Eind volgend jaar valt het doek voor de huidige Vantage en dit is het model dat hem opvolgt. Weliswaar zijn dit niet de eerste foto’s van Aston Martins instapmodel, de hier getoonde afbeeldingen komen van een patentbureau waar Aston Martin de sportcoupé heeft geregistreerd. Pas volgend jaar zal de Britse autobouwer de tweede generatie Vantage aan het publiek tonen.

Dealers en vertegenwoordigers van het prestigieuze chique sportwagenmerk hebben de compacte sportwagen al mogen aanschouwen. De reacties zijn positief. Volgens insiders zal de Vantage een eigen gezicht krijgen met grotere optische verschillen in vergelijking met de DB11. Volgens Andy Palmer, de CEO van Aston Martin, moet zijn moeder zelfs een Vantage direct van een DB11 kunnen onderscheiden. Wat al meteen opvalt is de afwijkende C-stijl, waarin bij de grotere DB11 een luchtinlaatkanaal is opgenomen. Op de Vantage is gekozen voor een subtielere uitvoering van de ‘buis’ die de rijwind via de achterklep naar de achterzijde geleid, om zo een spoiler in het kofferdeksel te vormen. Maar ook de lichtunits hebben een andere vorm, terwijl het rooster in het voorscherm van de Vantage niet zo’n lange streep is als op de DB11. De beduidend kortere Vantage deelt wel zijn aluminium architectuur met e DB11, waarop ook de opvolger van de Vanquish komt te staan.

Zescilinder

Ook een overeenkomst tussen de twee sportwagens is het motorenprogramma. Aston Martin zal de Vantage wederom in twee motorversies brengen. Aan de basis staat een 4.0 V8-versie met dubbele turbo, zoals die vanaf eind dit jaar ook in de DB11 leverbaar wordt. Mogelijk zou dat blok minder vermogen leveren dan in de 510 pk sterke DB11, maar de fabrikant laat zich daar nog niet over uit. Daarnaast keert een V12 in de Vantage terug. Dat blok met dubbele turbo wordt reeds in de DB11 met 600 pk geleverd. Of de zescilinder turbomotor die de Britten in ontwikkeling hebben, ook in de Vantage verschijnt, is nog niet duidelijk. Aston Martin zal het programma van de Vantage sowieso gestaag opbouwen. De Coupé bijt de spits af. De Roadster volgt in een later stadium.