En dat is twee! Jaguar E-Pace is kleinere F-Pace

Om even een raceterm te gebruiken: Jaguar is ‘on the pace’. Want het Britse merk schudt in recordtijd een heel SUV-gamma uit de mouw. Na de F-Pace (2016) is het nu de beurt aan de kleinere E-Pace en volgt in 2018 de elektrische I-Pace.

De focus op SUV’s moet Jaguar helpen groeien. Vorig jaar verkocht de fabrikant 83 procent meer auto’s dan in 2015. Iets wat volgens Jaguar vooral te danken is aan de F-Pace.

“Vorig jaar verkocht Jaguar, met dank aan de F-Pace, 83 procent meer auto’s dan in 2015”

En waar dat model in het vaarwater van de BMW X3 en Audi Q5 zit, daar komt deze nieuwe E-Pace in X1- en Q3-territorium terecht. Hij staat op het platform van de Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport en wordt leverbaar met voor- of vierwielaandrijving.

LEES OOK: JAGUAR F-PACE OVER DE KOP DE RECORDBOEKEN IN

Onder de motorkap van de E-Pace komen de bekende Ingenium-viercilinder benzine- en dieselmotoren van Jaguar Land Rover te liggen. Mogelijk komt er ook een hybridevariant van de auto. De Jaguar E-Pace wordt op 13 juli onthuld.