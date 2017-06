Jaguar Land Rover opent Classic Works in Coventry

Jaguar Land Rover is een tijdje geleden al aan het restaureren geslagen. De nieuw opgerichte Jaguar Land Rover Classic-afdeling had echter nog geen eigen locatie. Tot nu, want in het Engelse Coventry staat nu de Classic Works.

Op deze locatie zijn een showroom te vinden, een werkplaats met vierenvijftig plekken en een opslagruimte voor onderdelen en auto’s. Jaguar Land Rover Classic heeft er zelf een collectie van zo’n vijfhonderd klassieke voertuigen, maar Classic Works is natuurlijk ook bedoeld voor oldtimers van klanten. Alle Jaguar- en Land Rover-modellen die tien jaar of langer geleden uit productie zijn gegaan, kunnen er terecht voor restauratie en onderhoud.

Alle klassiekers worden na hun restauratie aan een rijtest onderworpen. Die wordt uitgevoerd door een team dat onder leiding staat van Jaguar-coureur en Le Mans-winnaar Andy Wallace. Classic Works is overigens niet alleen toegankelijk voor klanten. Vanaf september organiseert Jaguar Land Rover Classic ook rondleidingen. Die zijn echter niet heel goedkoop. Per persoon moet een tour door Classic Works straks 49 pond kosten (zo’n 56 euro).