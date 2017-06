Jaguar XE SV Project 8: Een monster is los…

Ziet eruit als een concept car, deze monsterlijke Jaguar XE SV Project 8, maar hij is gewoon te koop. Geïnteresseerden moeten er wel razendsnel bij zijn, want er komen niet meer dan driehonderd exemplaren van deze krankzinnige supersedan.

Want super, dat is hij. De XE SV Project 8 wordt aangedreven door Jaguars bekende 5,0 liter supercharged V8, die is gekoppeld aan een achttraps automaat. De krachtbron is voor de gelegenheid echter opgedraaid tot maar liefst 600 pk. Wat de vierwielaangedreven XE SV Project 8 een topsnelheid geeft van 322 km/h en een 0-97 km/h (60 mph) sprinttijd van 3,3 seconden.

Koolstofvezel outfit

Jaguar, of beter gezegd Jaguar Special Vehicle Operations, heeft gepoogd om de XE SV Project 8 zo licht en zo aerodynamisch mogelijk te maken. Hij is dan ook uitgedost in een outfit die deels van koolstofvezel is, met een verstelbare frontsplitter, een achterdiffuser, een verstelbare achtervleugel en een volledig vlakke onderzijde.

Bovendien heeft de XE SV Project 8 een sportonderstel met handmatig instelbare dempers, koolstofkeramische remschijven, een elektronisch geregeld differentieel op de achteras en wiellagers van een materiaal dat siliciumnitride heet (komt uit de Formule 1, volgens Jaguar). Ook is de XE SV Project 8 de eerste Jaguar met een Track Mode.

Track Pack

Het model is leverbaar in twee versies. Er is een standaard vierzitsmodel met Performance-stoelen. En er is een optioneel Track Pack, waarbij de achterstoelen plaatsgemaken voor een gedeeltelijk rolkooi en de voorste stoelen zijn vervangen door lichtgewicht exemplaren van koolstofvezel met vierpuntsgordels.

De Jaguar XE SV Project 8 is er alleen linksgestuurd. Hij is te bestellen in één van acht kleuren: Fuji White, Narvik Black, Caldera Red, Valencia Orange, Velocity Blue, Meribel White, Verbier Silver en Corris Grey (mat). Maar wie iets anders wil, kan natuurlijk aankloppen bij SVO. In het Verenigd Koninkrijk is de XE SV Project 8 te koop vanaf 149.995 pond (bijna 170.000 euro). In Nederland komt daar nog allerlei belastingnarigheid bij.