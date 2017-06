Nieuwe Jaguar XF Sportbrake is voorspelbaar fraai

Duurde even twee jaar, maar dan hebben we ook wat. De Jaguar XF Sportbrake is niet verrassend gelijnd, maar gewoon een mooie, gestrekte en natuurlijke stationwagonevolutie van de sedan.

Aan de achterkant zien we een strip die doorloopt in de lichten, net als bij de vorige XF Sportbrake. In het ontwerp van de achterlichten zit – net als bij de sedan – een F-Type-element: het LED-streepje dat even naar beneden zakt om een deel van een cirkel te vormen. Echter, in tegenstelling tot bij de sedan is het bij de Sportbrake slechts één kwart van een cirkel. Uiteraard komt de rest van het exterieur en ook het interieur overeen met dat van de sedanversie van de XF.

“In het ontwerp van de achterlichten zit – net als bij de sedan – een F-Type-element”

Wat niet overeen komt is de laadruimte. Standaard kan de Sportbrake 565 liter aan bagage meesjouwen. Een cijfer dat groeit naar 1700 liter als de volledige achterbank wordt neergeklapt. Ook anders is het enorme, optionele glazen dak, waarvan de zonwering met handgebaren kan worden geopend of gesloten. Jaguars Activity Key is er ook voor de XF Sportbrake. Wij begrijpen echter nog steeds het nut niet van die sleutelarmband. Wat is er mis met een gewone sleutel. Die stop je toch gewoon in je broek- of rugzak als je de paden op en de lanen in gaat.

LEES OOK: DROOMOCCASION – JAGUAR XFR

Was de vorige XF Sportbrake er alleen met dieselmotoren en de 550 pk sterke V8 van de XFR-S, nu heb je als koper heel wat meer te kiezen. Er zijn twee 2,0 liter viercilinders (200 en 250 pk), twee 3,0 liter zescilinders (340 en 380 pk), drie 2,0 liter turbodiesels (163, 180 en 240 pk) en een 3,0 liter V6 turbodiesel (300 pk). Later verwachten we ook een XFR of zelfs een XFR-S, met een vuurspuwende V8 aan boord. De vanafprijs van de Jaguar XF Sportbrake is 55.680 euro. De sedan begint bij 49.930 euro.