Kia Stonic is Koreaans antwoord op Renault Captur

Met de Sportage en Sorento reageerde Kia razendsnel op de marktontwikkeling, maar hoe anders is dat met de nu voorgestelde Stonic. De Koreanen keken heel lang de kat uit de boom om er zeker van te zijn dat de B-SUV geen hype was maar een blijvertje.

Het Koreaanse merk heeft zonet het doek van de Stonic getrokken, een evenement dat nota bene in Amsterdam voor de Europese pers plaatshad. Autovisie was als enig Nederlandse medium twee weken terug in Zuid-Korea, waar de Stonic ten overstaande van tien Europese journalisten in een afgesloten ruimte werd gepresenteerd. Overigens kon Autovisie daar al met een gecamoufleerd exemplaar van de crossover rijden. Zie daarvoor de Autovisie-pagina in De Telegraaf of Autovisie Magazine nummer 14.

Franse tegenhangers

Met de Stonic opent Kia de aanval op de populaire crossovers en SUV’s als de Peugeot 2008 en Renault Captur. Niet geheel toevallig toonde Kia in zijn presentatie het Franse duo regelmatig als voorbeeld voor zijn Stonic. Lengte, concept en bagageruimte liggen op hetzelfde niveau. Zo meet de crossover 4,14 meter in de lengte en bedraagt het laadvolume 352 liter, inclusief een 20 liter groot bergvak onder de laadvloer.

Targa-stijl

Ook net als de 2008 en de Captur biedt de Kia Stonic veel personalisatiemogelijkheden. Zo valt er te kiezen uit een aantal verschillende stoelbekledingen, carrosseriekleuren, afwijkende tinten voor het dak en kleurstellingen van dashboarddelen. Opvallend is dat de dakkleur niet tot aan de achterklep doorloopt, zoals gebruikelijk, maar stopt ter hoogte van de C-stijl. Het laatste deel van het dak kleurt dus hetzelfde als de ‘onderzijde’ van de koets. Dat stijltje geeft de Stonic de looks van een buggy.

Driecilinder

Bij de productiestart volgende maand wordt de Stonic gebouwd met een 1.0-driecilinder turbomotor of een atmosferische 1.25- of 1.4-viercilinder benzinemotor. De levering van de vierpitters is echter van korte duur, zo blijkt. Kia onthulde tijdens de privésessie in Namjang per ongeluk dat de motoren volgend jaar worden vervangen door een zwakkere configuratie van de 1.0 T-GDI-motor. De krachtbron komt tot 100 pk. Op dat moment komt er ook een automaat met dubbele koppeling voor de crossover beschikbaar.

Programma

Het leveringsprogramma van de Stonic zal uit verschillende versies bestaan. Welke dat voor de Nederlandse markt worden, maakt de importeur later bekend. Dan zullen ook de prijzen volgen. Op de Stonic introduceert Kia onder meer dodehoeksensoren, een Lane Departure Warning System, vermoeidheiddetectie voor de chauffeur, een grootlichtassistent en een systeem dat automatisch remt voor voetgangers en voorliggers.

Europa

De eerste Stonics rollen in juli van de Koreaanse band. Kia maakt de auto in dezelfde fabriek als de Rio, waarmee de crossover zijn platform deelt. De fabrikant brengt het model in eerste instantie alleen in Zuid-Korea en Europa op de markt, waarbij laatstgenoemde het grootste afzetgebied vormt.