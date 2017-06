Kia verhoogt Europese verkoopverwachting Stinger

Hoewel Kia de verkoopverwachting voor de Stinger op de Europese markt heeft verhoogd, verlangt Kia’s management geen hoge verkoopcijfers van de vierdeurs sportsedan. Hij is er om het imago van de Zuid-Koreaanse autobouwer een boost te geven en daar hoeven geen hoge verkoopvolumes tegenover te staan.

“Het gaat Kia niet om hoge verkoopaantallen van de Stinger”, zegt een hooggeplaatste functionaris van Kia tegen Autovisie. “Het is belangrijk dat het publiek, de pers en de dealers enthousiast over het model zijn, wat een positieve uitwerking heeft op het complete modellengamma van Kia. Alleen wanneer iedereen de Stinger bejubeld zijn we tevreden, ook al verkoopt de auto in lage aantallen.”

First

Binnen Kia is iedereen louter enthousiast over de Stinger. “Dit is een auto die alles heeft. Het totaalpakket klopt. We hebben voor dit model de beste designers, de beste engineers, een super potente V6 turbomotor, ga zo maar door. De Stinger verzet de bakens binnen Kia. Tal van zaken zijn een ‘first’ voor de ontwikkeling van een nieuw model. Met deze auto laten we zien, waartoe we in staat zijn”, geeft de Kia-man aan.

Verhoogd

De Stinger komt later dit jaar op de Europese markt. Of de Nederlandse markt tot de verkooplanden van het model behoort, is nog altijd niet bepaald. De importeur bespreekt momenteel het potentieel van de auto op de Nederlandse markt. In heel Europa verwacht Kia tussen de 8.000 en 12.000 stuks in een jaar te verkopen. Oorspronkelijk ging Kia uit van een verkoopvolume van 6.000 units.