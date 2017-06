Een Lamborghini in je lichaam? Dat kan straks

In de toekomst kun je naar het ziekenhuis voor een Lamborghini. Want de Italiaanse supercarfabrikant gaat werken aan de ontwikkeling van koolstofvezel protheses en implantaten, aldus het Amerikaanse Car and Driver.

Dat doet Lamborghini in samenwerking met… jawel… dokter Mauro Ferrari van het Houston Methodist Research Institute in Texas en vijf Italiaanse onderzoeksorganisaties.

Onderzocht moet worden hoe goed koolstofvezel implantaten samengaan met het menselijk lichaam. In vergelijking met huidige protheses en implantaten hebben exemplaren van koolstofvezel namelijk een paar voordelen. Ze zijn lichter en ze gaan langer mee.

Koolstofvezel is relatief duur, maar wordt de laatste jaren steeds betaalbaarder. Het sterke lichtgewicht materiaal wordt niet meer uitsluitend toegepast in raceauto’s en (super)sportwagens, maar drinkt ook door tot onder meer auto’s als de BMW i3.