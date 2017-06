Lamborghini werkt weer aan vierpersoons sportwagen

Met het studiemodel Estoque gaf Lamborghini in 2008 aan te denken aan een sportsedan om zijn modellengamma te verrijken. Het werd echter de SUV Urus, die de Italiaanse Audi-dochter eind dit jaar eindelijk zal presenteren. Maar achter de schermen wordt nog altijd gekeken naar een vierpersoons sportwagen.

Dat geeft Lamborghini’s CEO Stefano Domenicali aan Automotive News aan. Het autovakblad legde de huidige topman de vraag voor of een vierpersoons sportwagen binnen het programma van Lamborghini past. Hij antwoordde: “Daar denken we nu over na.” Domenicali gaf daarnaast aan dat een dergelijk model niet op korte termijn is te verwachten. “Ik zou zeggen tussen 2025 en 2030.”

Espada en Estoque

Lamborghini bouwde eerder een vierpersoons sportwagen, de Espada. Dat was een tweedeurs coupé met vier zitplaatsen. Het latere studiemodel Estoque was echter een sportsedan, dus met vier deuren. Welke kant het op gaat, is nog niet bekend.

Urus-lancering

De Italianen hebben momenteel de handen vol aan de lancering van de Urus, Lamborghini’s antwoord op de groeiende vraag naar SUV’s. De auto wordt dit jaar voorgesteld en zal vanaf halverwege 2018 worden uitgeleverd. Met de Urus in het gamma moet de sportwagenbouwer zijn productie-aantallen verdubbelen. Afgelopen jaar vervaardigde het merk zo’n 3400 auto’s. Van de Urus staan vanaf 2019 zo’n 4000 stuks op jaarbasis gepland.